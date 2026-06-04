Reggio Calabria, Cannizzaro proclamato sindaco: «Emozione e grande responsabilità»

la cerimonia

REGGIO CALABRIA «Indossare questo Tricolore mi emoziona molto, un grande onore per me, che ho immaginato questo momento sin da bambino». Lo ha dichiarato il neo sindaco di Reggio Calabria e parlamentare di Forza Italia, Francesco Cannizzaro, subito dopo la sua proclamazione ufficiale. «Da questo momento – ha sottolineato – io sono il rappresentante di tutta la comunità reggina: di coloro i quali mi hanno sostenuto, di coloro i quali hanno inteso non sostenermi all’interno delle urne e di coloro i quali non sono andati a votare. Sento la responsabilità di rappresentare tutti e dovrò dare tutto me stesso per poter far sentire orgogliosi questi cittadini reggini».

Cannizzaro, inoltre, ha anticipato che, come primi atti, domattina si recherà alla Città Metropolitana «dove indirizzerò una missiva al direttore generale per chiedere la sospensione di tutti gli atti che in queste settimane, durante la campagna elettorale, sono stati emessi da chi mi ha preceduto. Successivamente, firmerò il decreto per avviare le procedure per le elezioni (in forma indiretta ndr) della Città Metropolitana: voteremo il 19 luglio. Presenteremo, come Forza Italia, e credo anche come centrodestra, al cospetto degli elettori, che sono gli amministratori e i sindaci della provincia, e formerò la lista con la più ampia rappresentanza del territorio provinciale, non più Reggio-centrica, come ho già anticipato in campagna elettorale».

Francesco Cannizzaro, ancora, ha ribadito «che i criteri per la formazione della Giunta comunale sono quelli che ho narrato durante la campagna elettorale: sceglierò i migliori. E chiederò anche ai partiti di fornire al sottoscritto una terna dei migliori che fanno parte dei contenitori che hanno sostenuto la mia candidatura. Sono sempre per il primato della politica. E All’interno dei contenitori partitici ci sono professionalità che devono necessariamente dare una mano al sindaco. Non escludo, anzi confermo, che mi avvarrò di professionisti validi e di tecnici che dovranno dare un apporto significativo». Cannizzaro, inoltre, ha detto che procederà «ad una mappatura del bilancio consuntivo dell’Ente per capire realmente quale sia la situazione, e poi, a metà settimana, fornirò gli elementi per valutare in che condizioni troviamo le casse del Comune». Il neo primo cittadino di Reggio Calabria, di seguito, ha ricordato l’importanza delle Feste Mariane di settembre e di tutti gli eventi già programmati, «tra cui penso al Vinitaly, già in fase organizzativa. Tra qualche settimana, insieme al Presidente della Regione, annunceremo ulteriori eventi di carattere internazionale».

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