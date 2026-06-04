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la decisione del gip

Strage di Amendolara, convalidato il fermo dei due pakistani indagati per omicidio

La decisione su Safeer Ahmed e Ali Raza, accusati del rogo costato la vita a quattro braccianti

Pubblicato il: 04/06/2026 – 20:45
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Strage di Amendolara, convalidato il fermo dei due pakistani indagati per omicidio
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COSENZA Il gip del Tribunale di Castrovillari, Orvieto Matonti, ha convalidato il fermo di Safeer Ahmed e Ali Raza, i due trentunenni pakistani ritenuti responsabili della strage dei quattro braccianti sulla Ss 106 ad Amendolara, in provincia di Cosenza. Contestualmente, il gip ha emesso nei loro confronti un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. I due indagati, che si erano avvalsi della facoltà di non rispondere durante l’interrogatorio di convalida, resteranno nella casa circondariale di Castrovillari, dove erano stati portati a seguito del fermo disposto dalla Procura. Per loro il sostituto procuratore Roberta Bello aveva chiesto la conferma della misura cautelare in carcere, mentre i difensori Giovanni Brandi Cordasco Salmena e Giulia Montilli avevano chiesto l’applicazione di una misura meno afflittiva.

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