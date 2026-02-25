Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 23:54
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

la mobilitazione

Amianto, i genitori degli studenti del Gravina di Crotone scendono in piazza

Annunciata una manifestazione per lunedì 2 marzo in Piazza della Resistenza, per rivendicare il diritto alla salute e risposte dalle istituzioni

Pubblicato il: 25/02/2026 – 23:36
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Amianto, i genitori degli studenti del Gravina di Crotone scendono in piazza

CROTONE «Chiedono chiarezza e maggiore coinvolgimento i genitori degli alunni del plesso linguistico, musicale e socio-economico del Liceo Gravina di Crotone, a distanza di un mese dal flash mob che ha riacceso i riflettori sulle condizioni dell’ex mercato generale, in stato di abbandono da decenni ed in attesa di essere bonificato». E’ quanto si legge in una nota. «Un degrado che – prosegue la nota – perdura da anni, e che è stato acuìto dalla forte ondata di maltempo causata dal ciclone Harry, che ha causato il crollo di parte del soffitto realizzato interamente in amianto. Situazione estremamente pericolosa non solo per i residenti, ma anche per i giovani studenti che frequentano l’istituto, situato a circa 300 metri di distanza. Dopo il flash mob si sono susseguite una serie di diffide, e sono stati svolti anche dei controlli straordinari da parte dell’Arpacal. Ma ad oggi, denunciano i genitori, tutto tace, e non è stato ancora fornito alcun riscontro da parte delle istituzioni. Motivo che ha spinto gli stessi ad organizzare una manifestazione pubblica per protestare contro questo silenzio. L’appuntamento – che si presenta in veste assolutamente apolitica – è in programma per il prossimo lunedì, 2 marzo, presso il Comune di Crotone, a partire alle 8:30. I genitori chiedono di avere risposte certe da parte delle istituzioni, di essere messi al corrente della situazione reale e dei potenziali pericoli per la salute dei loro figli».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
AMIANTO
CRONACA
ex mercato generale
GRAVINA
gravina crotone
Categorie collegate
Cronaca
Crotone
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x