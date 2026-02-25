Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 17:32
Occhiuto: «Da aprile l’aeroporto di Crotone resterà aperto fino a mezzanotte» – VIDEO

Esteso l’orario di chiusura dalle 20 alle 24. Il governatore: «Era la ragione per cui molte compagnie avevano difficoltà a volarci»

Pubblicato il: 25/02/2026 – 16:55
CROTONE L’Aeroporto di Crotone dall’1 aprile potrà restare aperto fino a mezzanotte. Una novità consentirà alle compagnie di proporre nuove rotte anche oltre le 8 di sera, l’orario fin qui di chiusura dello scalo crotonese. Ad annunciarlo è stato il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto tramite i suoi social. «All’Enac – ha affermato il governatore – perché siamo riusciti ad ottenere che l’aeroporto che fino ad oggi era aperto fino alle 8 di sera, ed era la ragione per cui molte compagnie hanno difficoltà a volarci, rimarrà aperto fino a mezzanotte. Abbiamo finalmente ottenuto quello che abbiamo chiesto molto tempo fa».

