Asp Crotone, Graziano rassicura: «Servizi garantiti attraverso l’ottimizzazione e nuove assunzioni»

Lea e personale

CROTONE «Garantire certezze ai cittadini e stabilità ai servizi rappresenta il perimetro di responsabilità entro cui si muove l’azione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone. Un impegno che richiede una programmazione rigorosa, capace di coniugare l’efficienza delle prestazioni con la necessaria solidità amministrativa. In quest’ottica, la Direzione Strategica intende ristabilire una corretta cornice di verità istituzionale in merito alle sollecitazioni delle organizzazioni sindacali sulla scadenza di alcuni contratti a tempo determinato. È doveroso precisare che i rapporti di lavoro in scadenza al prossimo 30 marzo, con le relative code contrattuali previste nel mese di aprile, riguardano profili di infermieri e operatori socio-sanitari assunti per specifiche necessità di carattere sostitutivo e stagionale. Alimentare oggi aspettative di stabilizzazione non supportate da atti strutturali significherebbe non solo derogare alle norme sulla stabilità finanziaria, ma alimentare forme di precariato che nuocciono alla gestione ordinaria della sanità pubblica».

«Desidero ribadire con estrema chiarezza che non vi è alcun rischio di interruzione dei Livelli Essenziali di Assistenza – dichiara il Direttore Generale dell’ASP di Crotone, Antonio Graziano – poiché ogni nostra soluzione organizzativa terrà conto della garanzia dei LEA. La continuità delle prestazioni nei presidi ospedalieri e nei servizi territoriali sarà assicurata attraverso una migliore ottimizzazione delle forze lavorative già in campo e attraverso nuovi innesti di personale già programmati. La nostra responsabilità ci impone di operare con rigore, evitando messaggi che non trovano riscontro nella realtà dei tetti di spesa e dei piani assunzionali vigenti e superando la logica dell’emergenza permanente».

La Direzione Strategica incontrerà prossimamente le sigle sindacali per illustrare le strategie di gestione del personale, convinta che il confronto debba basarsi su una pianificazione realistica e non su allarmismi che minano la fiducia dei cittadini. L’obiettivo resta quello di assicurare uno standard di cura adeguato, mantenendo l’Azienda in un alveo di corretta e sostenibile amministrazione.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato