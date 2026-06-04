Crotone, si apre ufficialmente il “Voce bis”. Giunta comunale in dirittura d’arrivo

il post amministrative

CROTONE «Sarò il sindaco di tutti i cittadini, senza distinzioni». Lo ha detto il sindaco di Crotone Vincenzo Voce, che oggi è stato proclamato ufficialmente da parte dell’Ufficio Centrale elettorale del Tribunale e si è ufficialmente insediato al Comune. Al palazzo di città Voce stato accolto dai collaboratori, dai consiglieri eletti nella sua maggioranza, dai dipendenti comunali e da numerosi sostenitori. Voce ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto, ringraziando la cittadinanza per il sostegno accordato e ribadendo il proprio impegno al servizio dell’intera comunità. «Sarò il sindaco di tutti i cittadini, senza distinzioni. Gli anni che abbiamo davanti – ha sostenuto Voce -saranno fondamentali per continuare il percorso di crescita della città di Crotone. Nella precedente consiliatura sono state gettate basi importanti che oggi ci consentono di guardare al futuro con fiducia e determinazione, portando avanti progetti strategici per lo sviluppo del territorio».

Verso la nuova Giunta

Il sindaco ha inoltre sottolineato l’importanza del confronto istituzionale con le forze di opposizione: «Il dialogo con la minoranza sarà improntato al rispetto reciproco e alla collaborazione sui temi che riguardano il bene della città. Le differenze politiche non devono impedire il confronto costruttivo nell’interesse della comunità». Per quanto riguarda la composizione della Giunta, Voce ha confermato che i lavori sono ormai alle battute finali: «Siamo in dirittura d’arrivo. A breve presenteremo una squadra competente e motivata, capace di affrontare le sfide che attendono Crotone nei prossimi anni». Secondo alcune indiscrezioni, due assessori saranno indicati da FdI, due dalla coalizione FI e LèD e cinque dalle liste del sindaco, mentre Antonio Megna, il più votato (827 preferenze) della lista “Progetto in Comune Kr”, dovrebbe essere indcato per la presidenza del Consiglio comunale. (c. a.)

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