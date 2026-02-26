‘Ndrangheta, chieste 7 condanne nel processo contro il clan dei “Gaglianesi” – NOMI
Si tratta del rito abbreviato nel processo contro la cosca operante nel Catanzarese. Chiesta anche un’assoluzione
CATANZARO Sette condanne, un’assoluzione e la prescrizione per il resto degli imputati. Sono le richieste avanzate dal pm della Direzione distrettuale antimafia nell’ambito del rito abbreviato del processo scaturito dall’inchiesta Clean Money contro la ‘ndrangheta del Catanzarese. In particolare, l’operazione, eseguita dei Carabinieri e coordinata dal Procuratore Salvatore Curcio, scattò all’alba del 27 febbraio 2025 contro il clan dei Gaglianesi operante in provincia di Catanzaro ma con ramificazioni al Nord Italia e all’estero. In carcere finirono 22 persone, per un totale di 54 imputati: in 39 hanno scelto il rito ordinario, mentre in 15 hanno optato per l’abbreviato. Il pm ha richiesto l’assoluzione per Silvano Mancuso e la prescrizione per altri 7 imputati. (redazione@corrierecal.it)
Le richieste di condanna
Manuel Pinto, 20 anni
Emanuele Riccelli, 20 anni
Francescopaolo Morabito, 20 anni
Andrea Fava, 12 anni
Roberto Corapi, 10 anni
Sergio Rubino, 6 anni
Tommaso Rosa, 1 anno
Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato