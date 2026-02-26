Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 15:54
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

clean money

‘Ndrangheta, chieste 7 condanne nel processo contro il clan dei “Gaglianesi” – NOMI

Si tratta del rito abbreviato nel processo contro la cosca operante nel Catanzarese. Chiesta anche un’assoluzione

Pubblicato il: 26/02/2026 – 15:54
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
‘Ndrangheta, chieste 7 condanne nel processo contro il clan dei “Gaglianesi” – NOMI

CATANZARO Sette condanne, un’assoluzione e la prescrizione per il resto degli imputati. Sono le richieste avanzate dal pm della Direzione distrettuale antimafia nell’ambito del rito abbreviato del processo scaturito dall’inchiesta Clean Money contro la ‘ndrangheta del Catanzarese. In particolare, l’operazione, eseguita dei Carabinieri e coordinata dal Procuratore Salvatore Curcio, scattò all’alba del 27 febbraio 2025 contro il clan dei Gaglianesi operante in provincia di Catanzaro ma con ramificazioni al Nord Italia e all’estero. In carcere finirono 22 persone, per un totale di 54 imputati: in 39 hanno scelto il rito ordinario, mentre in 15 hanno optato per l’abbreviato. Il pm ha richiesto l’assoluzione per Silvano Mancuso e la prescrizione per altri 7 imputati. (redazione@corrierecal.it)

Le richieste di condanna

Manuel Pinto, 20 anni
Emanuele Riccelli, 20 anni
Francescopaolo Morabito, 20 anni
Andrea Fava, 12 anni
Roberto Corapi, 10 anni
Sergio Rubino, 6 anni
Tommaso Rosa, 1 anno

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
‘ndrangheta
clean money
Gaglianesi
processo clean money
richieste di condanna
Rilevanti
RITO ABBREVIATO
Categorie collegate
Catanzaro
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x