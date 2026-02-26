‘Ndrangheta, chieste 7 condanne nel processo contro il clan dei “Gaglianesi” – NOMI

clean money

CATANZARO Sette condanne, un’assoluzione e la prescrizione per il resto degli imputati. Sono le richieste avanzate dal pm della Direzione distrettuale antimafia nell’ambito del rito abbreviato del processo scaturito dall’inchiesta Clean Money contro la ‘ndrangheta del Catanzarese. In particolare, l’operazione, eseguita dei Carabinieri e coordinata dal Procuratore Salvatore Curcio, scattò all’alba del 27 febbraio 2025 contro il clan dei Gaglianesi operante in provincia di Catanzaro ma con ramificazioni al Nord Italia e all’estero. In carcere finirono 22 persone, per un totale di 54 imputati: in 39 hanno scelto il rito ordinario, mentre in 15 hanno optato per l’abbreviato. Il pm ha richiesto l’assoluzione per Silvano Mancuso e la prescrizione per altri 7 imputati. (redazione@corrierecal.it)

Le richieste di condanna

Manuel Pinto, 20 anni

Emanuele Riccelli, 20 anni

Francescopaolo Morabito, 20 anni

Andrea Fava, 12 anni

Roberto Corapi, 10 anni

Sergio Rubino, 6 anni

Tommaso Rosa, 1 anno

