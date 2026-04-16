Regione, ecco i componenti della “Cabina delle Visioni Culturali” – NOMI

le scelte

CATANZARO Ufficializzata la composizione della “Cabina delle Visioni Culturali”, «organismo di indirizzo strategico e coordinamento delle politiche culturali regionali» istituito a novembre dalla Giunta regionale. Con un decreto del presidente della Regione Roberto Occhiuto sono stati individuati come componenti Aiello Francesco, Apa Ester, Di Spena Salvatore Giuseppe, Cefalà Francesco, Iorfida Eliana, Monteverdi Pietro, Passarelli Lidia, Perri Mirko, Principe Gemma Anais, Sanò Giuseppe e Sirelli Massimo. Nel decreto si evidenzia che «la partecipazione alla Cabina delle Visioni Culturali è svolta a titolo gratuito», e si demanda all’Uoa “Sviluppo Sistemi Culturali” del Dipartimento “Turismo, Cultura e Identità territoriale” «le modalità attuative per eventuali rimborsi spese ai sensi della normativa vigente. La “Cabina delle Visioni Culturali” – si legge nel decreto – «è finalizzata ad assicurare un supporto specialistico multidisciplinare alla governance regionale onde migliorare l’analisi, l’individuazione delle direttrici di valorizzazione dei vari ambiti culturali e la pianificazione strategica degli ambiti di intervento». All’annuncio i Comuni capofila hanno risposto con una nota (leggi qui). (c. a.)

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