Cirella 2026, inizia il countdown per il periplo più bello del nuoto master

sport e promozione del territorio

COSENZA Parte il countdown per la settima edizione del Trofeo Isola di Cirella, un appuntamento calcato a grandi lettere sul calendario del nuoto in acque libere e diventato ormai un punto di riferimento a livello nazionale. Dopo il successo dello scorso anno, che ha visto ben 400 atleti darsi battaglia nel mare della Riviera dei Cedri, l’edizione si preannuncia ancora più ricca e ambiziosa.

Quest’anno, infatti, alla tradizionale gara FIN organizzata dall’inarrestabile macchina della Asd Anzianotti, si affiancherà il II Trofeo Anciu (Associazione Nazionale Circoli Universitari) con presenze da tutta Italia, consolidando così un format che unisce agonismo, passione e promozione del territorio. A dare ulteriore lustro alla manifestazione ci sarà, come ogni anno, un grandissimo amico dell’evento, il campione olimpico di pallanuoto Amaurys Pérez, confermato nel ruolo di testimonial ufficiale.

Non solo sport: il debutto di “Anzianotti Ability”

Nel corso degli anni, il Trofeo Isola di Cirella ha dimostrato di essere un appuntamento che va ben oltre la dimensione agonistica. L’edizione di quest’anno prenderà ufficialmente il via il 12 giugno con il convegno di presentazione, allestito nella splendida Dimora Storica Giostra Vecchia, nel cuore di Cosenza Vecchia. Durante l’incontro verrà annunciata una delle novità più importanti della stagione: la nascita dell’“Asd Anzianotti Ability”. Si tratta di un progetto di grande valore sociale, fortemente promosso dal sodalizio cosentino per sostenere e valorizzare lo sport giovanile e paralimpico.

Il programma: istituzioni, giovani, mare, cultura e tanto sport

Il cuore pulsante della manifestazione inizierà a battere esattamente tra un mese. Il lungo weekend prenderà il via venerdì 26 giugno a Cirella con un importante convegno istituzionale: un momento di confronto sul legame indissolubile tra sport, turismo e inclusione, che vedrà il coinvolgimento attivo delle autorità locali.

Sabato 27 giugno il programma entrerà nel vivo già dal mattino con un grande evento multidisciplinare dedicato ai giovani dai 5 ai 17 anni, realizzato in stretta collaborazione con le federazioni e le associazioni del territorio. A seguire, accanto alla spettacolare e attesissima gara del miglio marino, la manifestazione aprirà le porte alle bellezze storiche e artistiche locali grazie a esclusive visite guidate alla scoperta dei celebri murales di Diamante e dei suggestivi ruderi di Cirella, unendo lo spettacolo agonistico alla valorizzazione culturale.

Domenica mattina i riflettori si riaccenderanno sullo specchio d’acqua di Cirella per la sfida più dura: l’emozionante periplo dell’isola, una gara di 3 km che metterà a dura prova gli atleti. A chiudere la manifestazione sarà, come da tradizione, il consueto e festoso party sulla spiaggia: il modo perfetto per celebrare lo sport, l’amicizia e il mare, alla presenza del campione Pérez e di tutti i protagonisti.

Il presidente Rosario Caccuri Baffa: «Un evento a 360°»

Dietro a una macchina organizzativa così complessa c’è un impegno che dura da mesi, come sottolinea con orgoglio il presidente Rosario Caccuri Baffa: «Stiamo lavorando da mesi per questo evento. Dietro a questa due giorni c’è una struttura societaria che si spende quotidianamente in perfetta sinergia con il Comune di Diamante, la Regione Calabria e con tutti i nostri partner. Non sarà semplicemente una gara sportiva, ma un evento a 360 gradi che vedrà protagonista l’intero territorio di Diamante. Quest’anno l’obiettivo è chiaro: stiamo lavorando per superare il già straordinario numero di iscritti dello scorso anno».

Nella foto la partenza dell’edizione 2025