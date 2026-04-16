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Omicidio Ceravolo, l’abbraccio tra papà Martino e i procuratori dopo l’arresto dei presunti killer – FOTO e VIDEO

Stamattina la visita al Tribunale di Vibo in occasione dell’insediamento della nuova presidente. Presenti, tra gli altri, Curcio, Capomolla e Falvo

Pubblicato il: 16/04/2026 – 16:43
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Omicidio Ceravolo, l’abbraccio tra papà Martino e i procuratori dopo l’arresto dei presunti killer – FOTO e VIDEO

VIBO VALENTIA Un abbraccio caloroso dopo una battaglia per la giustizia e la verità durata anni. Martino Ceravolo ha incontrato questa mattina a Vibo Valentia i magistrati e le forze dell’ordine dopo l’arresto, avvenuto ieri, dei presunti autori dell’omicidio di suo figlio Filippo, avvenuto il 25 ottobre 2012. Dopo 14 anni e numerosi appelli da parte della famiglia, l’operazione scattata ieri rappresenta un passo avanti significativo nelle indagini coordinate dalla Dda guidata da Salvatore Curcio.

Stamattina, in occasione dell’insediamento della nuova presidente del Tribunale di Vibo Valentia Abigail Mellace, Martino Ceravolo – con il sorriso al volto – ha fatto una rapida visita ai procuratori che hanno lavorato, nel corso degli anni, presso la Dda di Catanzaro. Nell’aula Emilio Sacerdote il papà di Filippo ha incontrato prima il procuratore Vincenzo Capomolla, per poi passare all’ormai uscente procuratore vibonese Camillo Falvo. All’esterno, invece, l’abbraccio con il procuratore capo della Dda Salvatore Curcio. (redazione@corrierecal.it)

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