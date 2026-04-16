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l’irruzione dei gis

Assalto ad una banca a Napoli, i rapinatori fuggiti dalle fogne

Sul posto il procuratore Gratteri. Bonifica dei Gis

Pubblicato il: 16/04/2026 – 17:40
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Assalto ad una banca a Napoli, i rapinatori fuggiti dalle fogne

Momenti di grande tensione in piazza Medaglie d’Oro, al Vomero, a Napoli. Alcuni rapinatori sarebbero barricati all’interno della banca Credit Agricole. In corso l’intervento dei carabinieri con l’istituto di credito che è stato circondato mentre gli ostaggi all’interno, circa 25, sono stati liberati in buone condizioni. Di questi, solo sei hanno fatto ricorso alle cure mediche per la paura. Sul posto è arrivato anche il Procuratore di Napoli Nicola Gratteri.

Irrompono i Gis

I carabinieri del Gruppo intervento speciale ha fatto irruzione nel primo pomeriggio all’interno della Credit Agricole, senza però trovare i malviventi. I militati hanno effettuato la bonifica nella filiale della banca con il sopralluogo delle teste di cuoio che è stato esteso anche nei locali sottostanti. Qui i malviventi avrebbero scavato un cunicolo poi utilizzato per la fuga. All’interno non è stato trovato nessuno.

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