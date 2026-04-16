Gestione stadio San Vito-Marulla, l’opposizione soddisfatta per l’unità di intenti

palazzo dei bruzi

COSENZA «Finalmente, dopo mesi di battaglie e denunce da parte dell’opposizione, possiamo esprimere la nostra soddisfazione per il costruttivo dibattito e per l’esito che ha avuto il Consiglio Comunale aperto del 13 aprile dal quale è scaturita una sostanziale unità di intenti che ha interpretato e tradotto in atti istituzionali i sentimenti e i desideri di un’intera città e provincia in relazione alla vicenda legata alla gestione dello stadio San Vito – Marulla. Siamo convinti che il nostro lavoro e gli input da noi forniti, recepiti dalla risoluzione deliberata dal Consiglio, siano stati determinanti ai fini del risultato»: a scriverlo in una nota sono i consiglieri di opposizione a Palazzo dei Bruzi per commentare l’ultima seduta della massima assise cittadina, con un solo tema all’ordine del giorno.

«Infatti – aggiungono Francesco Caruso, Francesco Cito, Giuseppe D’Ippolito, Alfredo Dodaro, Francesco Luberto, Ivana Lucanto, Antonio Ruffolo, Francesco Spadafora e Michelangelo Spataro – senza alcuna vena polemica, vogliamo ancora ribadire che, come chiaramente colto dall’opinione pubblica e dagli organi di stampa, grazie alla fattività del nostro operato, non solo è stata assunta la decisione di convocare la massima assise, da altri prospettata e annunciata ma mai effettivamente concretizzata, ma siamo anche riusciti ad interpretare la volontà di tutti, avendo redatto, molto prima del Consiglio, il documento che prevedeva l’impegno a non concedere il nulla osta per l’utilizzo dello stadio, elemento che solo all’esito del dibattito è stato recepito nella risoluzione. Ci rendiamo perfettamente conto che al netto dell’importanza di un Consiglio comunale aperto, ben si poteva agire molto prima laddove l’Amministrazione, nel pieno dei propri poteri e titolarità, avrebbe potuto già da tempo autonomamente adottare gli stessi provvedimenti. Ad ogni modo, rileviamo e apprezziamo il clima estremamente positivo registrato in consiglio e il messaggio unitario che la città nella sua massima assise istituzionale ha indirizzato ai vertici della società Cosenza Calcio. Attesa, quindi, l’importanza della vicenda e l’interesse dell’intera comunità, che non deve conoscere appartenenze, auspichiamo e, anzi, proponiamo pubblicamente alla maggioranza di adottare d’ora in poi delle posizioni unitarie monitorando insieme l’evoluzione dei vari passaggi che via via matureranno dandone informativa puntuale alla cittadinanza tutta», concludono Caruso, Cito, D’Ippolito, Dodaro, Luberto, Lucanto, Ruffolo, Spadafora e Spataro.