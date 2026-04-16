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Intimidazioni di Trump, solidarietà dei vescovi calabresi al Papa

La Cec in questi giorni si è riunita a Cetraro, in provincia di Cosenza

Pubblicato il: 16/04/2026 – 19:19
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Intimidazioni di Trump, solidarietà dei vescovi calabresi al Papa

ROMA La Cec, Conferenza episcopale calabra, ha espresso solidarietà e preghiera per Papa Leone XIV, “sia per il suo impegnativo viaggio in Africa, sia per le intimidazioni indirizzategli dal presidente degli Stati Uniti, hanno espresso la loro piena solidarietà”. Lo si legge in una nota. La Cec in questi giorni si è riunita a Cetraro, in provincia di Cosenza, per la sessione primaverile, ospite del vescovo di S. Marco Argentano–Scalea, monsignor Stefano Rega. 

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