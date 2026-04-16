Trump annuncia il cessate il fuoco fra Libano e Israele

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ROMA Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha avuto una conversazione con il Presidente Joseph Aoun del Libano e il Primo Ministro Bibi Netanyahu di Israele. «Questi due leader hanno concordato che, al fine di raggiungere la pace tra i loro Paesi, inizieranno formalmente un cessate il fuoco di 10 giorni alle 17:00», le 23 italiane. «Martedì, i due Paesi si sono incontrati per la prima volta in 34 anni qui a Washington, D.C., con il nostro stimato Segretario di Stato, Marco Rubio. Ho incaricato il Vicepresidente JD Vance e il Segretario di Stato Rubio, insieme al Capo di Stato Maggiore Congiunto, Dan Razin’ Caine, di collaborare con Israele e Libano per raggiungere una pace duratura. È stato un onore per me risolvere 9 guerre in tutto il mondo, e questa sarà la mia decima, quindi facciamolo!». Così il presidente americano su Truth.