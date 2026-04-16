Libano, Tajani: «Pronti a ospitare in Italia il dialogo di pace con Israele»

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ROMA «Noi siamo pronti a ospitare in Italia il dialogo israelo-libanesi». Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto al termine dell’incontro con il Ministro degli Esteri Wang Yi a Pechino. «Mi pare positivo il dialogo che Israele e Libano sia andato nella giusta direzione», ha spiegato sperando che «ora la situazione diventi meno tesa» anche con l’aiuto della Cina «che ha grande potere contrattuale nei confronti dell’Iran».