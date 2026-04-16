De Caprio: «Sostegno alle proposte per i balneari, istituzioni unite per il futuro del comparto»

il percorso

CATANZARO Il consigliere regionale di Forza Italia, Antonio De Caprio, esprime il proprio convinto apprezzamento per il percorso istituzionale avviato in sede regionale e nazionale a sostegno del comparto turistico-balneare, alla luce dell’audizione svoltasi presso la quarta commissione consiliare della Regione Calabria. “In questa fase delicata – dichiara De Caprio – è doveroso riconoscere il lavoro serio e

responsabile portato avanti dal Sindacato Italiano Balneari e, in particolare, dal suo presidente

regionale Antonio Giannotti, che con determinazione e spirito costruttivo ha saputo rappresentare

le istanze di un comparto strategico per l’economia calabrese, sollecitando un confronto

istituzionale ampio e proficuo”. Il consigliere sottolinea con favore il clima di collaborazione registrato nel corso dell’audizione, evidenziando come “la convergenza tra forze politiche di maggioranza e opposizione rappresenti un segnale importante di maturità istituzionale e di attenzione concreta verso le esigenze delle imprese che operano sul demanio marittimo”.

“È proprio nei momenti di difficoltà – prosegue De Caprio – che le istituzioni sono chiamate a dare

risposte chiare e tempestive. Le due proposte di legge in discussione in Consiglio regionale, unitamente agli emendamenti attualmente all’esame dell’ottava commissione del Senato della Repubblica, costituiscono un pacchetto organico di interventi coerenti e funzionali alla salvaguardia e al rilancio del comparto”.

Un plauso viene rivolto ai consiglieri regionali, ai senatori calabresi, impegnati nel percorso parlamentare degli emendamenti, nonché a tutte le organizzazioni sindacali di categoria che stanno contribuendo, con senso di responsabilità, alla costruzione di soluzioni condivise. “Desidero altresì evidenziare – aggiunge – il ruolo determinante delle forze di centrodestra, sia a livello regionale che nazionale, che stanno dimostrando attenzione e concretezza nell’affrontare le criticità del settore, senza tuttavia venir meno a uno spirito di collaborazione istituzionale che ha coinvolto positivamente anche le forze di opposizione”.

Il consigliere regionale ribadisce, infine, la propria piena disponibilità a sostenere l’iter delle proposte di legge: “Come rappresentante istituzionale e come esponente di Forza Italia, garantisco il massimo impegno affinché si giunga in tempi rapidi all’approvazione di misure efficaci, capaci di offrire certezze normative, sostegno economico e prospettive di sviluppo alle imprese balneari calabresi”. “L’obiettivo comune – conclude De Caprio – deve essere quello di tutelare un comparto che rappresenta non solo un presidio economico, ma anche un elemento identitario del nostro territorio, assicurando alle imprese condizioni di stabilità e continuità in vista della prossima stagione e nel medio-lungo periodo”.