Dipendenti, dirigenti, parità di genere e “benessere organizzativo”. Tutti i numeri della Cittadella

la mappa del palazzo

CATANZARO Oltre 2000 dipendenti, 92 dirigenti, il sostanziale rispetto della parità di genere e un buon clima. È questa la “fotografia” della Regione Calabria scattata nell’ultimo “Piao“, il Piano integrato di attività e organizzazione, una sorta di “mappa” del palazzo della Cittadella. La Regione Calabria lato Giunta ai raggi X, dunque, in questo documento che si fonda anzitutto sul Piano di fabbisogno del personale.

I numeri della Cittadella

Anzitutto viene descritto il contesto generale. «Con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento di riorganizzazione delle articolazioni amministrative della Giunta regionale, numero 7 del

20 novembre 2025, e dei successivi regolamenti regionali integrativi, la struttura organizzativa della Giunta della Regione Calabria – si riporta – è così articolata: 15 dipartimenti; 2 Autorità regionali equiparate alle strutture di livello dipartimentale (Autorità di Audit e Sua); 98 Settori; 5 Unità Organizzative Autonome (Uoa) di cui una denominata “Uoa Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo” assimilata alle direzioni generali regionali, in particolare: Uoa “Funzioni Trasversali” presso il Dipartimento Segretariato Generale”; Uoa “Transizione Digitale” presso il Dipartimento per la Programmazione Unitaria Lavori Pubblici”; Uoa “Sviluppo Sistemi Culturali presso il Dipartimento “Turismo, Cultura e Identità Territoriale”; “Istruzione e Sviluppo dei Talenti” presso il Dipartimento “Asset Strategici, Attrazione degli Investimenti e Saperi». La Giunta regionale – prosegue il Piao – «è altresì dotata, quali uffici di diretta collaborazione del presidente: Avvocatura regionale, che provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi della Regione e rende consultazioni al Presidente, alla Giunta regionale e, su motivata richiesta, ai dirigenti generali dei Dipartimenti della Regione; Ufficio di Gabinetto, che cura la trattazione degli affari connessi con le funzioni del Presidente, secondo le direttive dallo stesso impartite, ed è di ausilio nei rapporti con gli altri organi regionali, con gli organi statali centrali e periferici, nonché con le formazioni sociali e le comunità locali».

Dipendenti e dirigenti

Con riferimento al personale regionale – si evidenzia ancora dal Piao – «i dipendenti in servizio alla data dell’1 febbraio 2026, sono 2145 appartenenti alle diverse categorie del Comparto e della Dirigenza. Nello specifico, il personale regionale si compone di 2053 dipendenti e 92 dirigenti appartenenti alla dotazione organica della Giunta regionale… Dall’analisi dei dati raccolti, emerge con chiarezza che l’Ente si configura come una realtà particolarmente attenta e rispettosa delle politiche di genere, sia nella composizione del personale dirigente che in quella del personale non dirigente. Questo equilibrio suggerisce un impegno concreto nel promuovere pari opportunità, inclusività e valorizzazione delle competenze, indipendentemente dal genere». Sul piano numerico peraltro nel 2026 ci saranno delle variazioni, perché sono previste assunzioni attraverso anche stabilizzazioni e scorrimenti di graduatorie: tra queste, l’assunzione di 17 funzionari amministrativi e di 66 unità di personale amministrativo nell’Area istruttori, e di cinque operatori esperti con profilo di autista. Per quanto riguarda il “Benessere organizzativo”, rilevato sulla base di un unico questionario anonimo somministrato esclusivamente al personale dipendente ad esclusione del personale dirigente, da compilare in modalità online, il Piao rimarca che «l’attività di sensibilizzazione promossa al Dipartimento proponente ha determinato un maggiore grado di partecipazione, rendendo il campione più significativo rispetto alle annualità pregresse… Dalle rilevazioni emerge che con riferimento al benessere organizzativo, quasi tutte le dimensioni considerate superano il valore soglia di 2.5, assestandosi su una media pari al 2,70». (a. c.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato