Calabrese dopo il Vinitaly: «Aeroporti, alberghi ed enoturismo per un settore in continua crescita»

strategie di sviluppo

“Turismo, lavoro e giovani sono i pilastri su cui si fonda il rilancio della Calabria. Il confronto con il ministro Mazzi ha evidenziato come il percorso intrapreso dalla Regione stia producendo risultati concreti, frutto di un lavoro improntato dal presidente Roberto Occhiuto e svolto in sinergia con l’intera Giunta”. Così, l’assessore al Turismo, Lavoro e Sviluppo economico della Regione Calabria, Giovanni Calabrese, racconta l’esperienza al Vinitaly di Verona e, in particolare, l’incontro con il neo ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, confermando la centralità del dialogo istituzionale per il rilancio del comparto turistico calabrese.

Calabrese, nel ribadire “il valore strategico dell’enoturismo come leva di sviluppo integrato, capace di unire economia, cultura e promozione del territorio” esprime soddisfazione “perché – afferma – oggi, finalmente, si parla di una Calabria bella, attrattiva e ambita, grazie a un cambiamento di narrazione che mette al centro le nostre eccellenze: il mare, il patrimonio storico, la cultura e i paesaggi naturali”.

“Determinanti, in questo percorso, gli investimenti infrastrutturali, in particolare – specifica l’esponente della Giunta Occhiuto – sul sistema aeroportuale e sui collegamenti aerei, che hanno reso la Calabria più accessibile e competitiva a livello internazionale. Parallelamente, la Regione ha destinato 150 milioni di euro al comparto alberghiero, con ulteriori risorse già programmate per rafforzare l’offerta ricettiva. Non vogliamo misure assistenzialistiche, ma opportunità concrete. Le politiche attive del lavoro e gli incentivi alle imprese puntano a creare occupazione stabile e a trattenere i giovani talenti sul territorio. In questo senso, il Piano delle politiche attive e le misure per l’autoimpiego stanno già mostrando segnali positivi”.

“Il ministro Mazzi ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dalla Regione Calabria, evidenziando il grande potenziale turistico del territorio e soffermandosi in particolare sull’enoturismo come strumento strategico di sviluppo. Il grande lavoro portato avanti dall’assessore all’Agricoltura Gianluca Gallo dimostra come il comparto vitivinicolo sia oggi una leva strategica non solo per l’economia, ma anche per il turismo regionale. Strategici, in tal senso, i prossimi appuntamenti, tra cui Vinitaly and the City a Sibari e Reggio Calabria, e la partecipazione a manifestazioni come Artigiano in Fiera, fondamentali per la promozione delle produzioni locali. Abbiamo messo in piedi un vero gioco di squadra tra istituzioni e imprese”.

Infine, l’assessore Calabrese ha accolto con favore l’annuncio del ministro Mazzi di una prossima visita in Calabria: “Lo aspettiamo a Sibari per Vinitaly and the City. Sarà un’ulteriore occasione per mostrare da vicino il valore e le potenzialità della nostra terra”.