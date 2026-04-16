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Tragedia in Austria, è morto l’ex portiere della Juve Manninger

IHa giocato anche per Siena e Fiorentina

Pubblicato il: 16/04/2026 – 15:40
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Tragedia in Austria, è morto l’ex portiere della Juve Manninger

Alexander Manninger, ex portiere della Juventus, è morto a 58 anni in un incidente stradale avvenuto stamattina in Austria, nei pressi di Salisburgo. La sua auto si è scontrata con un treno in un passaggio a livello. Rimasti illesi i 25 passeggeri del treno, mentre per Manninger non c’è stato nulla da fare nonostante i rapidi soccorso. Nato a Salisburgo, nel corso della carriera aveva giocato in diversi club europei, soprattutto in Italia, tra cui Juventus e Siena, oltre a esperienze con Liverpool e Ausburgo. Con la nazionale austriaca ha collezionato 34 presenze, partecipando anche agli Europei del 2008 come secondo portiere. Manninger aveva concluso la carriera nel 2017. 

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