Ultimo aggiornamento alle 18:46
il referendum

Riforma sulla giustizia, le ragioni del No e del Sì a confronto in un dibattito promosso da Uil Calabria

La segretaria generale Mariaelena Senese: «La giustizia deve essere autonoma imparziale e vicina ai cittadini»

Pubblicato il: 27/02/2026 – 17:11
Due ore di dibattito sul referendum sulla giustizia per analizzare le ragioni del no e del sì: l’esecutivo  Confederale della Uil Calabria ha voluto approfondire i pro e i contro della riforma con un confronto tra due personalità di rilievo del mondo del diritto: il Giudice della Corte d’Appello di Catanzaro, Ilario Nasso, sostenitore del no, e l’avvocato Renzo Andricciola, presidente della Camera Penale di Lamezia Terme, a favore invece della riforma. Un confronto acceso, ma anche brillante per spiegare come il tema incida fortemente anche sulla vita dei cittadini. Separazione delle carriere tra giudici e Pm, nuovo sistema di elezione del Csm, istituzione dell’alta corte disciplinare rappresentano, per i sostenitori del sì, un passo essenziale per modernizzare la giustizia e garantirne l’imparzialità, mentre chi è contrario alla riforma teme un indebolimento dell’autonomia  e dell’indipendenza della magistratura. Nasso e Andricciola hanno argomentato, ognuno, le proprie ragioni, coinvolgendo nel dibattito i numerosi presenti. 

Senese: «La giustizia sia autonoma, imparziale e vicina ai cittadini»

«La nostra – ha sottolineato Mariaelena Senese, Segretaria generale Uil Calabria –  è un’organizzazione sindacale che entra nel merito delle cose e lo fa approfondendo un tema fondamentale come quello della riforma della giustizia, con l’obiettivo di offrire a tutti strumenti di conoscenza e di consapevolezza, affinché ciascuno possa scegliere liberamente e in modo informato cosa votare». «La riforma – prosegue Senese –  interviene su temi complessi, che avrebbero meritato nel dibattito nazionale un confronto serio e non ideologico. Noi partiamo da un principio chiaro: la giustizia deve essere autonoma, imparziale ma allo stesso tempo efficiente e vicina ai cittadini. Come organizzazione sindacale, non ci muove un interesse di parte ma la tutela dei diritti. L’ indipendenza della magistratura non è un concetto astratto: è una garanzia concreta per chi lavora onestamente, per le imprese sane, per i giovani che vogliono restare. La UIL Calabria – conclude Mariaelena Senese – continuerà a battersi per una giustizia equa, indipendente ed efficace, al servizio dei lavoratori e delle lavoratrici, perché senza legalità e diritti non c’è sviluppo, e senza sviluppo la nostra terra non ha futuro».

Catanzaro
Ilario Nasso
Lamezia Terme
mariaelena senese
Politica
referendum sulla giustizia
Renzo Andricciola
Uil
UIL CALABRIA
Politica
