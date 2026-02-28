Carabinieri di Vibo, diversi marescialli promossi al grado superiore – FOTO
Due sono stati promossi al grado di Maresciallo Maggiore. Promossi al grado di Maresciallo Ordinario in 13
VIBO VALENTIA Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Vibo Valentia comunica che, nell’ambito delle procedure di avanzamento, diversi marescialli sono stati promossi al grado superiore. L’avanzamento costituisce una complessa attività che consente all’amministrazione militare di selezionare nella progressione di carriera il proprio personale, in modo da promuovere ai gradi più alti i più idonei e meritevoli.
In particolare, sono stati promossi al grado di Maresciallo Maggiore:
˗ il Maresciallo Maggiore Caravaglio Luca, Comandante della Stazione Carabinieri di Tropea;
˗ il Maresciallo Maggiore Marino Fabio, addetto al Nucleo Investigativo.
Sono stati inoltre promossi al grado di Maresciallo Ordinario:
˗ il Maresciallo Ordinario Suppa Tommaso, Comandante della Stazione Carabinieri di Briatico;
˗ il Maresciallo Ordinario Di Maio Giovanni, Comandante della Stazione Carabinieri di Cessaniti;
˗ il Maresciallo Ordinario Testini Anna, Comandante della Stazione Carabinieri di Francica;
˗ il Maresciallo Ordinario Manganaro Giuseppe, Comandante della Stazione Carabinieri di Nicotera Marina;
˗ il Maresciallo Ordinario Ingenito Salvatore, Comandante della Stazione Carabinieri di Rombiolo;
˗ il Maresciallo Ordinario Fernandez Matteo, Comandante della Stazione Carabinieri di San Gregorio d’Ippona;
˗ il Maresciallo Ordinario Lamoratta Giulia, Comandante della Stazione Carabinieri di Vazzano;
˗ il Maresciallo Ordinario Marmo Gennaro, in servizio presso la Stazione Carabinieri di Fabrizia;
˗ il Maresciallo Ordinario Vergari Valeria, in servizio presso la Stazione Carabinieri di Pizzo;
˗ il Maresciallo Ordinario Severo Fabio, in servizio presso la Stazione Carabinieri di San Calogero;
˗ il Maresciallo Ordinario Iovine Giovanni, in servizio presso l’Aliquota Operativa della Compagnia di Serra San Bruno;
˗ il Maresciallo Ordinario Patellaro Chiara, in servizio presso la Stazione Carabinieri di Serra San Bruno;
˗ il Maresciallo Ordinario Spanò Matteo, in servizio presso la Stazione Carabinieri di Zungri.