Comune di Catanzaro, Sinistra Italiana “avverte” Fiorita e alleati: «Ora discontinuità reale nei rapporti»

dopo la crisi

CATANZARO «La vicenda, poco dignitosa dal punto di vista politico, del mancato “17” al Comune di Catanzaro, impone a tutti una riflessione attenta, franca, senza indugi su come reimpostare il rapporto fra forze del centrosinistra e quella parte della maggioranza dell’amministrazione comunale, che ad essa fa riferimento. Bisogna ridefinire, come centrosinistra, metodi e merito con cui proseguire l’interlocuzione da qui alla fine della consiliatura. C’è bisogno di una discontinuità reale nel rapporto con i partiti di riferimento, che non può continuare ad essere di mera informazione (fra l’altro intermittente e senza continuità di merito)». Lo scrive il coordinamento provinciale di Sinistra Italiana di Catanzaro in un documento politico che è anche un “messaggio” all’indirizzo del sindaco Nicola Fiorita e dei partiti della coalizione come il Pd (soprattutto) e il M5S. «Non pensiamo assolutamente di dovere richiedere né pretendere rimodulazioni organizzative. Pensiamo – prosegue il documento di Sinistra Italiana – ad una amministrazione che ritrovi con il centrosinistra un rapporto ben saldo, coeso e sia nello stesso tempo materia sulla quale, successivamente, i livelli istituzionali dovranno trovare la sintesi, sempre dentro il quadro di riferimento consegnato dal livello politico. Serve a noi tutti. Riteniamo che il centrosinistra debba immediatamente riprendere collegialmente un protagonismo vero, partendo sin da subito ad individuare priorità in essere e centralità future; un modo, una azione che riscriva l’immediato futuro e anche oltre. Sarebbe scorretto e intellettualmente disonesto, se negassimo che le contraddizioni esistano solo nel centrodestra; e per questo dobbiamo da subito mettere al bando equilibrismi, tutti interni ai singoli partiti, o peggio ancora pratiche di “fidelizzazione”, che sono la negazione della politica. Questo per noi significa guardare avanti, e non affossarsi in pratiche del passato. Questo significa per noi approntare per i prossimi 18 mesi, e anche oltre, un progetto animato da chi ha scelto di stare oggi e nel futuro, con convinzione, nel centrosinistra e ancor più a sinistra».

Le priorità

Nel documento Sinistra Italiana propone di rafforzare il dibattito pubblico e la partecipazione su due direttrici: migliorare i progetti in corso e costruire una visione strategica per la città di Catanzaro. Le priorità indicate sono: politiche sociali e tutela dei più fragili; governo del territorio (Psc, stop alla cementificazione, rigenerazione urbana e mobilità tra quartieri); investimento sanitario basato su criteri oggettivi e qualità dei servizi; maggiore trasparenza amministrativa, accesso agli atti, uso di bandi pubblici e chiarezza sull’evasione tributaria. Si chiede quindi vigilanza politica per evitare pressioni su scelte urbanistiche, più partecipazione civica e una riorganizzazione amministrativa per superare inefficienze e rallentamenti strutturali. «Come Sinistra italiana – conclude il documento – riteniamo che il centrosinistra debba lavorare ad un progetto, a una visione della città capoluogo di regione. Tutto ciò richiede uno sforzo immane, costante, da parte, prima di tutto, dei partiti del centrosinistra, ma fondamentalmente da parte dell’amministrazione, acché allo scadere del mandato consiliare, il centrosinistra si possa presentare come autorevole protagonista di una svolta nella vita e nella storia della città». (c. a.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato