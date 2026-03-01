Crotone, esame di maturità in chiave playoff sul campo del Monopoli – PROBABILI FORMAZIONI

si gioca alle 14.30

CROTONE Alle 14.30 il Crotone fa visita al Monopoli allo stadio Veneziani in uno scontro diretto che profuma di playoff. Rossoblù sesti con 44 punti, pugliesi subito dietro a quota 43: un solo punto divide due squadre che stanno vivendo un buon momento e che cercano continuità nel finale di stagione.

Il Crotone arriva alla trasferta forte di numeri importanti. I 41 gol segnati rappresentano uno dei migliori bottini del campionato, nettamente superiore ai 29 del Monopoli, e certificano la pericolosità offensiva della squadra di Emilio Longo. Nelle ultime sette giornate il rendimento è stato da alta classifica: cinque vittorie, un pareggio ottenuto in inferiorità numerica a Caserta e una sola sconfitta, a Picerno. Un ruolino che racconta equilibrio, con 14 reti fatte e 7 subite, e una squadra cresciuta soprattutto sul piano mentale.

Alla vigilia, Longo ha chiesto una prova di maturità su un campo tradizionalmente complicato e contro un avversario solido, organizzato e pericoloso nelle ripartenze. L’allenatore rossoblù pretende equilibrio e grande attenzione nelle due fasi, ma soprattutto fame agonistica. L’obiettivo è affrontare una partita alla volta, senza lasciarsi condizionare dal calendario fitto di impegni: niente calcoli o rotazioni preventive, in campo andranno gli uomini che hanno dato maggiori garanzie durante la settimana.

Il tecnico ha anche sottolineato come il salto di qualità non sia legato tanto al sistema di gioco – i dati tra 4-2-3-1 e 4-3-3 sono simili – quanto alla concentrazione e alla motivazione. La differenza, secondo Longo, la fa l’atteggiamento: niente alibi, nemmeno per le condizioni del terreno di gioco del Veneziani, e stop ai cali di tensione nelle fasi iniziali delle partite.

Capitolo assenti: non sarà della gara Veltri, fermato da un problema al collaterale del ginocchio, mentre Andreoni resta ai box e potrebbe rientrare solo in vista dei playoff. Out ancora Marazzotti. Per il resto, ampia scelta soprattutto nel reparto offensivo, dove la concorrenza è alta e le gerarchie si decidono sulle prestazioni. Ovviamente capitan Gomez, bomber del torneo, è intoccabile (nonostante sia diffidato insieme a Maggio e Sandri).

Con dieci giornate ancora da giocare, la corsa alla migliore posizione nella griglia playoff è apertissima. Il Cosenza, quarto in classifica, è a soli tre punti di distacco.

Cordoglio per la scomparsa di Francesco Perrone

Intanto ieri il presidente Gianni Vrenna, il direttore generale Raffaele Vrenna e tutto il Football Club Crotone hanno espresso in una nota profondo dolore alla scomparsa improvvisa di Francesco Perrone. «Francesco – ha evidenziato il club – non era solo un tifoso, ma un simbolo di dedizione e di amore incondizionato per i colori rossoblù. Pur vivendo lontano, affrontava ogni trasferta, con qualsiasi mezzo, per sostenere la nostra squadra, in ogni categoria. La sua generosità, autentica e discreta, lascia un segno profondo in tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di condividere con lui un tratto di strada. In questo momento di grande tristezza, abbracciamo con affetto sincero i suoi familiari, ricordando un uomo che ha realmente incarnato i valori della nostra società». (redazione@corrierecal.it)

Le probabili formazioni

MONOPOLI (3-5-1-1): Albertazzi; Manzi, Piccinini, Ronco; Valenti, Calcagni, Bordo, Vinciguerra, Oyewale; Scipioni; Fall. All.: Colombo.

CROTONE (4-3-3) Merelli; Novella, Cocetta, Di Pasquale, Groppelli; Gallo, Vinicius, Sandri; Zunno, Gomez, Musso. All.: Longo.

