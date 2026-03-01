Detenzione di sostanze stupefacenti, arrestato nel Vibonese grazie a una segnalazione YouPol

controllo del territorio

VIBO VALENTIA Grazie ad una segnalazione YouPol la polizia di Vbo Valentia ha arrestato un soggetto residente nella provincia vibonese, presso la cui abitazione, nei giorni scorsi, sono stati rinvenuti oltre 100 grammi di diverse tipologie di sostanza stupefacente e vario materiale per la pesatura, il confezionamento e lo smercio della droga. L’operazione, condotta dalla Polizia di Stato con il coordinamento della Procura della Repubblica di Vibo Valentia, è partita da una segnalazione di un cittadino sull’applicazione YouPol, nell’ambito della quale veniva riferito di una possibile attività di spaccio all’interno di un’abitazione sita nella frazione marina di Vibo Valentia. All’esito dei preliminari accertamenti, gli agenti della Squadra Mobile, supportati da Unità Cinofila., si sono recati presso il predetto indirizzo al fine di eseguire una perquisizione domiciliare. All’arrivo degli investigatori, il proprietario dell’appartamento ha cercato immediatamente di disfarsi di una sacca in tessuto sintetico, tentando, invano, di gettarla oltre la recinzione del proprio giardino. Colto di sorpresa dalla presenza degli operatori che avevano preventivamente circondato l’abitazione, l’uomo rientrava in casa e veniva bloccato dagli agenti, che nel frattempo avevano fatto accesso all’interno. Recuperata, quindi, la sacca in tessuto, si accertava che conteneva al suo interno 53,1 grammi di marijuana, 54,6 grammi di hashish e 2,3 grammi di cocaina. Proseguendo l’attività di perquisizione, gli agenti hanno, inoltre, rinvenuto diversi bilancini di precisione per la suddivisione in dosi della droga e materiale per il confezionamento. Sulla scorta di quanto emerso dall’attività di polizia giudiziaria, l’uomo è stato tratto in arresto, misura successivamente convalidata dall’autorità giudiziaria.

