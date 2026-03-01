Sol Expo, Lollobrigida: «La Calabria è una regione che viaggia a velocità doppia»

l’intervista

VERONA Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ha visitato lo stand della Regione Calabria al padiglione 12 di Veronafiere, dove è in corso fino al 3 marzo Sol Expo 2026: la vetrina internazionale interamente dedicata all’intera filiera, dall’olivo alla tavola. «C’è una differenza tra la grande qualità, non solo in termini di prodotto, ma anche di rispetto dell’ambiente, delle regole sul lavoro, dietro il nostro modello. Che ha gli standard più alti del pianeta e quindi deve essere protetto e difeso», dice il ministro. «La cucina italiana, patrimonio dell’Unesco, è stato un risultato importantissimo, ci riempie d’orgoglio ma ci rende anche consapevoli del dovere di creare filiere sempre più capaci di distribuire equamente valore, premiando i produttori primari». «La Calabria – prosegue Lollobrigida – negli ultimi anni ha senza dubbio raggiunto risultati importantissimi facendo dei passi in avanti a passo veloce perché doveva recuperare la capacità di raccontarsi, ha sempre avuto prodotti eccezionali ma spesso meno capacità del necessario nel promuoverli creando valore aggiunto. Un prodotto è buono intrinsecamente per come viene realizzato ma se non lo racconti, non lo promuovi e non lo vendi bene, hai meno da distribuire alle filiere».

La Calabria è la seconda regione olivicola d’Italia. «L’olio ha già raggiunto livelli molto importanti, può crescere ancora in maniera esponenziale sui mercati mondiali e anche sul consumo interno e noi dobbiamo insegnare, questi eventi fanno anche questo, a conoscere gli oli extravergini», sostiene il ministro che prosegue: «dobbiamo spiegare ai consumatori che possono pagare il giusto per un prodotto di qualità, senza farsi ingolosire da prezzi che spesso non corrispondono ad un prodotto valido». La chiosa Lollobrigida la dedica agli effetti sui mercati dei conflitti in atto. «Tutto nel mondo ormai con la globalizzazione è collegato e quindi anche le crisi di carattere internazionale hanno dei costi, ovviamente da questo punto di vista il sistema Italia è attrezzato per affrontare questo momento, lo abbiamo dimostrato sempre e negli ultimi anni, a prescindere dai momenti negativi a livello mondiale, il nostro export è cresciuto in maniera significativa toccando la cifra record quest’anno di 73 miliardi, lo scorso anno era 69,7. Siamo cresciuti quasi di 9 miliardi in 3 anni, una cifra che dimostra come le nostre imprese siano solide e il governo le accompagni».

