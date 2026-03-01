SOL Expo taglia il nastro della seconda edizione, la Calabria è tra le protagoniste – FOTO

a veronafiere

VERONA Più di novanta appuntamenti in tre giorni tra attualità, formazione e gusto, in un viaggio che abbraccia l’Italia dell’olio d’oliva da Nord alle isole. SOL Expo si prepara a tagliare il nastro della seconda edizione, in programma a Veronafiere da domenica a martedì (1-3 marzo 2026, pad. 12), pronta ad accogliere professionisti del settore, ma anche consumatori e foodies. Con 15 regioni produttrici (Calabria compresa) presenti in quartiere e la presenza di 230 aziende da Italia, Slovenia, Spagna e Ungheria, oltre alle principali associazioni di settore, la rassegna rappresenta una vetrina internazionale interamente dedicata all’intera filiera, dall’olivo alla tavola.

Sul fronte del programma, si parte domenica mattina con l’inaugurazione (ore 11, Area Talk) con gli interventi – dopo i saluti del presidente di Veronafiere, Federico Bricolo, del sindaco di Verona, Damiano Tommasi, e del vicepresidente della Provincia di Verona, David Di Michele, del sottosegretario al ministero dell’Agricoltura, Patrizio La Pietra, e del direttore aggiunto del Consiglio Oleicolo Internazionale (Coi), Abderraouf Laajimi. È atteso per la prima giornata di manifestazione anche il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

La Calabria, dunque, anche quest’anno è protagonista nella vetrina internazionale dedicata alla filiera dell’olio di oliva e dell’olivo. Una piattaforma B2B2C, capace di mettere in relazione operatori professionali, aziende, ristorazione e consumatori consapevoli. Un luogo di business, formazione e cultura che valorizza l’eccellenza olearia italiana con una forte vocazione all’internazionalizzazione e al dialogo con il pubblico finale. (redazione@corrierecal.it)

