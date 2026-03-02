«Unità del Pd e della coalizione attorno a Franz Caruso per tornare maggioranza»

provincia di cosenza

COSENZA «L’unità del partito e della coalizione intorno a Franz Caruso è il primo, imprescindibile passo per il rilancio, serio e credibile, della Provincia di Cosenza. È da qui che bisogna ripartire: dalla consapevolezza che solo un centrosinistra compatto, coeso e capace di fare sintesi può tornare a essere maggioranza e protagonista nelle istituzioni». L’on. Rosellina Madeo lo afferma con chiarezza, rilanciando quello che più che un appello risulta una certezza: «Non possiamo permetterci di fallire. Il nostro territorio chiede risposte forti, visione e capacità amministrativa e noi dobbiamo garantire tutto ciò. La candidatura di Franz Caruso alla presidenza della Provincia rappresenta, in questo quadro, una sintesi autorevole. La sua esperienza alla guida del Comune di Cosenza ha dimostrato capacità di governo, equilibrio istituzionale e determinazione nell’affrontare questioni complesse, dal risanamento economico e finanziario dell’Ente alla programmazione strategica. In una fase delicata per gli enti locali, Franz ha saputo coniugare responsabilità amministrativa e visione politica, mantenendo saldo il rapporto con il territorio e con le forze sociali. È proprio questa esperienza che oggi può fare la differenza a livello provinciale. La Provincia ha bisogno di una guida che conosca a fondo le dinamiche dei Comuni, che sappia dialogare con i sindaci, che abbia autorevolezza nei tavoli istituzionali e capacità di interlocuzione con la Regione Calabria. Caruso, per storia politica e per competenza amministrativa, incarna questo profilo». L’on. Madeo sottolinea, inoltre, come la sfida non sia soltanto elettorale, ma strategica: «Se vogliamo tornare a incidere davvero nelle scelte che riguardano infrastrutture, scuole, viabilità, ambiente e sviluppo, dobbiamo vincere, mettendo in campo quell’unità d’intenti che per noi non è un fatto formale, ma un metodo di lavoro che abbiamo reso visibile con una candidatura ed un programma condiviso. In gioco non c’è soltanto la guida della Provincia, ma la possibilità di avviare una nuova stagione politica capace di invertire i rapporti di forza e di preparare il terreno per le prossime competizioni regionali. Consegnare ancora una volta le istituzioni al Centrodestra significherebbe arretrare ulteriormente. Al contrario, una vittoria costruita sull’unità e su una leadership solida come quella di Franz Caruso può rappresentare il punto di ripartenza dell’intero campo progressista calabrese». L’appello di Rosellina Madeo è dunque chiaro e determinato: «Stringiamoci ancor più in questi ultimi giorni di campagna elettorale attorno a Franz Caruso ed alla squadra di consiglieri candidati. Uniti si vince».

