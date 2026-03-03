Turbativa di mercato nel settore home restaurant, denuncia di Campolo alla Dda di Reggio Calabria

concorrenza e libera iniziativa

REGGIO CALABRIA Il settore degli home restaurant finisce sotto la lente della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria. Gaetano Campolo, Ceo e fondatore della Home Restaurant Hotel, ha depositato un esposto per denunciare un’associazione per delinquere finalizzata alla turbativa del mercato con un presunto “sistema fraudolento” che avrebbe favorito l’egemonizzazione del mercato da parte di grandi interessi industriali a danno della libera iniziativa dei cittadini. L’atto è stato curato e sottoscritto dal professore avvocato Carlo Taormina, che assiste l’imprenditore reggino in questa battaglia legale.

La denuncia punta il dito contro i fatti accaduti tra il 2019 e il 2021, periodo in cui manovre finanziarie e presunte “consorterie” avrebbero rallentato l’operato della piattaforma Home Restaurant Hotel. Secondo quanto esposto da Taormina, il sistema denunciato avrebbe utilizzato la falsa etichetta di social eating per gestire attività industriali, beneficiando illecitamente di esenzioni fiscali e creando una “grave turbativa di mercato”. Sotto accusa figurano i ruoli di vertici di istituti bancari e intermediari finanziari che, tra il 2019 e il 2021, avrebbero negato sostegno a Campolo favorendo invece realtà concorrenti basate su modelli industriali lontani dall’occasionalità prevista dalla legge. Nonostante le pressioni e i tentativi di isolamento denunciati, la Home Restaurant Hotel celebra dieci anni di attività confermandosi leader nel settore e trasformandosi in un influente media brand a tutela della legalità e delle eccellenze del territorio calabrese, italiano ed estero.