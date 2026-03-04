Aiello Calabro riconosciuto tra i Borghi più Belli d’Italia. Il sindaco: «Un sogno che diventa realtà»

il riconoscimento

AIELLO CALABRO Aiello Calabro entra a pieno titolo tra i Borghi più Belli d’Italia.

Con emozione e orgoglio, il sindaco Luca Lepore ha annunciato questo straordinario traguardo, «frutto di anni di impegno, passione e dedizione alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale e paesaggistico del borgo. Un percorso iniziato nel 2022 sin dall’insediamento. Questa conquista non celebra solo le pietre antiche e i monumenti storici, ma anche la vita pulsante della comunità, le tradizioni tramandate di generazione in generazione, i profumi e i colori di un territorio che racconta storie millenarie. Aiello Calabro oggi si affaccia su una vetrina nazionale e internazionale, pronta a farsi conoscere e amare da visitatori di ogni età».



Il percorso verso questo riconoscimento è iniziato nel 2022, quando l’amministrazione Lepore, appena insediata, ha deciso di aderire al Club dei Borghi più Belli d’Italia. Da quel momento, ogni azione è stata guidata da un unico obiettivo: restituire al borgo la dignità e il valore che merita.

Il restauro conservativo del Castello Normanno ha riportato agli antichi splendori una parte del maniero, simbolo della storia e dell’identità di Aiello; la Chiesa della Madonna delle Grazie e la Cappella Cybo-Malaspina hanno ritrovato nuova luce, diventando testimonianze vive del passato.

Ma Aiello Calabro non è solo storia: è cultura, tradizioni, eventi, iniziative che rendono il borgo vivo e accogliente.



Il sostegno alla nascita di nuove attività ha reso il territorio più attrattivo, capace di offrire esperienze autentiche a chi lo visita. Ogni vicolo, ogni piazza racconta una storia, e oggi quella storia viene riconosciuta e celebrata a livello nazionale.

Per il sindaco Lepore, questo titolo rappresenta «la realizzazione di un sogno condiviso con la comunità: un premio alla bellezza, alla memoria e alla lungimiranza di chi ha creduto nella valorizzazione del borgo. Non è solo un riconoscimento: è un invito a scoprire Aiello Calabro, a lasciarsi affascinare dai suoi paesaggi, dalla sua storia e dall’ospitalità delle persone che lo vivono ogni giorno. Aiello Calabro, Borgo più Bello d’Italia, è oggi una promessa di futuro, un simbolo di crescita culturale, turistica ed economica, e un faro per tutti coloro che credono che valorizzare le proprie radici sia la chiave per costruire nuove opportunità».



«Vedere Aiello Calabro riconosciuto come Borgo più Bello d’Italia – afferma il primo cittadino – è la realizzazione di un sogno che coltivavamo da tempo. Questo traguardo dà nuova forza a questo lembo di terra generosa e ricca, dove natura, storia e tradizione si intrecciano armoniosamente. La nostra è una piccola grande realtà che da oggi si affaccia con orgoglio sulla scena nazionale, inaugurando un percorso tutto nuovo, destinato a portare successi e benefici a tutta la comunità. Ho creduto in questo progetto sin dal primo giorno del mio mandato e vedere oggi il sogno concretizzarsi riempie il mio cuore di emozione e soddisfazione. Aiello, Borgo più Bello d’Italia, è un motivo di orgoglio non solo per me e per la mia amministrazione, ma per tutta la nostra straordinaria comunità. Questo riconoscimento rappresenta un punto di forza per l’intero comprensorio e una nuova luce che illumina la bellezza e il valore del nostro territorio».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato