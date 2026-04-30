Sei milioni per il futuro: alta formazione, ricerca e impresa unite per lo sviluppo

innovazione

CATANZARO Sostegno a percorsi di alta formazione in collaborazione tra Università, Afam, enti di ricerca e imprese. La Regione Calabria ha approvato le linee guida operative per l’attuazione dell’intervento “Sostegno ai dottorati in rete tra Università, Istituti Afam ed enti di ricerca, anche in partnership con imprese”, a valere sul Pr Calabria Fesr Fse: l’investimento è pari a 6 milioni. «L’intervento – spiega la Regione – si inserisce nel quadro delle politiche regionali per la valorizzazione del capitale umano e punta a rafforzare l’offerta di alta formazione attraverso il finanziamento di borse di dottorato innovative e strategiche, capaci di generare ricadute concrete sullo sviluppo socioeconomico del territorio. L’iniziativa promuove la realizzazione di dottorati di ricerca in forma associata, favorendo la collaborazione tra sistema accademico, enti di ricerca e imprese, con l’obiettivo di rafforzare il trasferimento di conoscenze, sostenere l’occupazione qualificata e incentivare la mobilità internazionale». I progetti dovranno essere coerenti con le aree prioritarie individuate dalla Strategia regionale di Specializzazione Intelligente (S3) Calabria 2021–2027, che includono, tra le altre, agroalimentare, ambiente ed economia circolare, energia e clima, turismo e cultura, tecnologie digitali, manifattura avanzata, logistica e mobilità sostenibile, scienze della vita e blue economy. Possono presentare domanda le Università e le istituzioni Afam con sede in Calabria, anche in collaborazione con enti di ricerca e imprese. I destinatari delle borse di dottorato, al momento della candidatura, devono essere residenti o domiciliati in Calabria oppure impegnarsi a trasferire la residenza o il domicilio nella regione entro sei mesi dall’ammissione al contributo, pena la decadenza dal beneficio. Il finanziamento regionale copre due annualità del percorso di dottorato (24 mesi), mentre l’eventuale terzo anno resta a carico degli atenei o delle istituzioni Afam, anche con il coinvolgimento di risorse private. L’importo annuo della borsa è pari a 20.036,28 euro, con una maggiorazione del 50% per i periodi di ricerca svolti all’estero, secondo quanto previsto dalle Linee guida. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato alle ore 14:00 del 18 maggio 2026. (c. a.)

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