Catanzaro, pari (con rigore ripetuto) all’ultimo assalto: contro la Carrarese finisce 3-3

il turno infrasettimanale

CARRARA Finale thriller a Carrara con il rigore del pareggio del Catanzaro benedetto dal Var che ha richiamato l’arbitro per fare ripetere il rigore calciato da Pontisso e parato da Bleve. Un giocatore della Carrarese era entrato in area prima del tiro e così replay dal dischetto e gol di Pittarello. Una gara vibrante che la Carrarese ha sbloccato subito con una prodezza di Melegoni. Il Catanzaro non si è scomposto e ha ribaltato sfruttando prima un clamoroso autogol di Illanes e una prodezza di Iemmello che ha servito l’assist vincente per Cassandro. Carrarese indomabile nella ripresa e al 18′ Abiuso pareggia poi Zanon ribalta il match. Ma al 90′ arriva l’episodio del doppio rigore, contestato dalla squadra di casa, per il definitivo 3-3. Un punto prezioso per il Catanzaro su un campo difficile che prolunga la striscia di risultati positivi a sei.

Il tabellino

CARRARESE (3-5-1-1): Bleve 7; Calabrese 5, Illanes 5, Ruggeri 5; Zanon 7, Melegoni 7 (36′ st Parlanti 6), Zuelli 6, Hasa 6, Rouhi 5 (1′ st Belloni 6); Rubino 6 (23′ st Distefano 6); Abiuso 7 (36′ st Finotto 6). In panchina: Garofani, Imperiale, Oliana, Lordkipanidze, Distefano, Torregrossa, Sekulov. Allenatore: Calabro 7.

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli 7; Cassandro 7, Antonini 5, Verrengia 6 (33′ st Alesi 6); Favasuli 6, Rispoli 6, Petriccione 5 (1′ st Pontisso 6), D’Alessandro 6 (1′ st Frosinini 6); Liberali 5 (8′ st Pompetti 6), Nuamah 6 (8′ st Pittarello 6); Iemmello 7. In panchina: Marietta, Jack, Esteves, Bashi, Brighenti, Buglio, Koffi. Allenatore Aquilani 6.

ARBITRO: Dionisi dell’Aquila 5.

RETI: 3′ pt Melegoni, 7′ pt aut. Illanes, 39′ pt Cassandro, 18′ st Abiuso, 31′ st aut. Rispoli, 45’st Pittarello (rig).

NOTE: spettatori circa 4.000, incasso non comunicato; angoli 7-5 per la Carrarese; ammoniti Petriccione, Liberali, Abiuso; recupero 2′ e 5′. In tribuna il ct della Nazionale under 21 Silvio Baldini e il designatore degli arbitri Rocchi.

