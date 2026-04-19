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tensione in medio oriente

Nave iraniana sotto custodia Usa: ha cercato di superare il blocco

Trump: «Non hanno ascoltato, li abbiamo fermati»

Pubblicato il: 19/04/2026 – 22:19
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Nave iraniana sotto custodia Usa: ha cercato di superare il blocco

Una nave mercantile battente bandiera iraniana è sequestrata dalla marina statunitense nel golfo dell’Oman. Lo scrive il presidente degli Stati Uniti Donald Trump su Truth. “Oggi – spiega – una nave mercantile battente bandiera iraniana, la TOUSKA, lunga quasi 275 metri e con un peso quasi pari a quello di una portaerei, ha tentato di eludere il nostro blocco navale, ma non ci è riuscita. Il cacciatorpediniere lanciamissili della Marina statunitense USS SPRUANCE ha intercettato la TOUSKA nel Golfo dell’Oman, intimandole di fermarsi. L’equipaggio iraniano si è rifiutato di obbedire, quindi la nostra nave li ha fermati immediatamente aprendo un varco nella sala macchine. Al momento, i Marines statunitensi hanno la custodia della nave. La TOUSKA è soggetta a sanzioni del Tesoro degli Stati Uniti a causa di precedenti attività illegali. Abbiamo la piena custodia della nave e stiamo verificando cosa c’è a bordo!”.

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