Colpo esterno del Crotone: 2-1 al Casarano nel finale

serie c

CASARANO Vittoria pesante e sofferta per il Crotone, che espugna il “Capozza” battendo 2-1 il Casarano al termine di una gara intensa e ricca di episodi. Decisivo il gol di Musso nel finale, dopo il botta e risposta nella ripresa. Il match si accende fin dai primi minuti. Al 5’ Cajazzo prova il tiro a rientrare, sfiorando il palo. Il Casarano continua a spingere e al 17’ è Chiricò a impegnare la difesa con un mancino a giro di poco alto. La squadra salentina sfiora il vantaggio al 24’: Chiricò serve ancora Cajazzo, che da pochi passi manca clamorosamente il tap-in vincente. Il Crotone si vede al 23’ con Energe, ma il suo tentativo dalla distanza termina alto. Poco dopo, al 26’, si ferma Maiello per un problema muscolare, costretto a uscire al 28’. Il primo tempo si chiude senza reti (45’), ma con il Casarano più propositivo. Nella ripresa parte meglio il Crotone, che trova il vantaggio al 53’: Zunno rientra sul destro e lascia partire un tiro velenoso che sorprende il portiere Bacchin per lo 0-1. Il Casarano reagisce subito (57’), con Cajazzo che cade in area su un contatto dubbio: l’arbitro lascia correre. I salentini insistono e al 62’ si rendono pericolosi su calcio piazzato. Il pareggio arriva al 66’: Cajazzo firma una splendida azione personale, entra in area, salta i difensori e batte Merelli per l’1-1. La partita resta apertissima. Al 73’ Cajazzo è costretto a uscire per infortunio, lasciando il campo tra gli applausi, e al 78’ il Casarano sfiora il sorpasso con Perez, che manda di poco a lato. Quando il match sembra avviarsi verso il pari, arriva l’episodio decisivo: all’84’ errore difensivo di Ferrara, Musso recupera il pallone e nell’uno contro uno non sbaglia, firmando l’1-2. Nel finale (88’) il Crotone gestisce con un cambio e resiste nei 5 minuti di recupero fino al triplice fischio. Il successo consente al Crotone di consolidare il sesto posto, confermando cinismo e solidità nei momenti decisivi. (redazione@corrierecal.it)

Il tabellino

CASARANO: Bacchin; Versienti (17’st D’Alena), Bachinin (17’st Negro), Mercadante, Giraudo; Ferrara, Maiello (28’pt Celiento), Cajazzo (29’st Cerbone); Chiricò, Grandolfo, Leonetti (29’st Perez). A disp.: Chiorra, Ferilli, Palumbo, Gega, Gyamfi, Patrignani, Di Dio, Santarcangelo. All. Di Bari

CROTONE: Merelli; Novella (1’st Veltri), Armini, Di Pasquale, Guerra; Gallo (36’st Calvano), Vinicius, Bruno; Energe (36’st Cocetta), Musso (43’st Russo), Zunno (20’st Maggio). A disp.: Martino, Paciotti, Meli, Marazzotti, Vrenna,, Gomez, Piovanello. All. Longo

ARBITRO: Restaldo di Ivrea

MARCATORI: 8’st Zunno (Cr), 21’st Cajazzo (Ca), 39’st Musso(Cr)

NOTE: ammoniti Gallo (Cr), Armini (Cr), Di Pasquale (Cr), Giraudo (Ca)

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