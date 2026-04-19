Cosenza, Mazzocchi stende il Trapani. Lupi terzi con la Salernitana

serie c

COSENZA Il Cosenza ritrova sorriso, punti e ambizioni superando di misura il Trapani al “San Vito-Marulla”, al termine di una gara combattuta e decisa nella ripresa. Un successo importante per la classifica davanti a uno stadio ancora una volta popolato da pochi intimi. I siciliani sono invece aritmeticamente retrocessi in Serie D. L’avvio è prudente da entrambe le parti, con il Cosenza che prova a fare la partita ma trova un Trapani compatto e ben organizzato. I primi squilli arrivano su calci piazzati e traversoni, senza però creare veri pericoli. Al 16’ Cannavò ha una buona chance ma spreca inciampando sul più bello. Il Trapani risponde con ordine e prende fiducia col passare dei minuti, rendendosi più intraprendente. Gli episodi più importanti si concentrano nel finale di frazione. Al 45’ l’arbitro, dopo revisione, estrae il rosso diretto per Celeghin per un intervento pericoloso su Langella: Trapani in dieci per tutta la ripresa. Poco dopo (47’) i siciliani sfiorano comunque il vantaggio con Ortisi che calcia alto da ottima posizione, mentre al 50’ Stauciuc colpisce solo l’esterno della rete. Nella ripresa il Cosenza cambia atteggiamento. Già al 48’ Buscè inserisce forze fresche e i rossoblù alzano il ritmo: Emmausso prova da fuori (49’), Ba non trova la porta su corner (56’), mentre il forcing cresce minuto dopo minuto. La svolta arriva al 59’, quando entra Mazzocchi, destinato a diventare l’uomo partita. Il Trapani prova a reagire timidamente ma fatica a costruire in inferiorità numerica. Il gol decisivo arriva al 68’: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, dopo una prima respinta di Galeotti, Mazzocchi è il più lesto di tutti e insacca l’1-0. Un ritorno al gol pesantissimo dopo il lungo infortunio. Il Cosenza continua a spingere alla ricerca del raddoppio, mentre il Trapani tenta il tutto per tutto con i cambi. I siciliani provano a riaprirla nel finale: all’81’ costruiscono un’azione pericolosa e al 93’ hanno la palla del pari con Micoli, ma Pompei è decisivo in uscita. Negli ultimi minuti è assedio granata, ma la difesa rossoblù regge fino al triplice fischio. Con questa vittoria, a una giornata dal termine del campionato, il Cosenza approfitta del passo falso della Casertana e torna al terzo posto. Tuttavia, è appaiato alla Salernitana, vittoriosa contro il Picerno, ma dietro per via degli scontri diretti. (redazione@corrierecal.it)

Il tabellino

COSENZA (4-3-3): Pompei; Ciotti, Dametto (1’ st Moretti), Caporale, Ferrara; Palmieri (43’ st Contiliano), Langella, Ba; Emmausso (43’ st Pintus), Beretta (12’ st Mazzocchi), Cannavò (1’ st Baez). A disp.: Vettorel, Vannucchi, Contiero, Garritano, Perlingieri, Achour. All.: Buscè.

TRAPANI (4-2-3-1): Galeotti; Pirrello, Motoc, Nicoli, Cozzoli; Aronica, Celeghin; Napolitano (59′ Nina), Balla, Ortisi (59′ Matos); Stauciuc. A disp.: Ujkaj, Perri, Vimercati, Benedetti, Morelli, Marcolini. All.: Utro (Aronica squalificato).

ARBITRO: Poli di Verona.

MARCATORI: 69’ Mazzocchi

NOTE: Espulso Celeghin (T) al 44’ pt per gioco falloso. Ammoniti: Ferrara (C). Angoli: 9-5 per il Cosenza. Recupero: 6’/4’.

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