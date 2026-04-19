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Giovane ferito bloccato in una zona impervia nel Crotonese : i vigili del fuoco lo salvano con l’elicottero – VIDEO

L’intervento nelle campagne di Petilia Policastro, in località Via Strada Santa Spina nei pressi di un ruscello

Pubblicato il: 19/04/2026 – 21:00
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Giovane ferito bloccato in una zona impervia nel Crotonese : i vigili del fuoco lo salvano con l’elicottero – VIDEO

CROTONE Nella giornata odierna, poco prima delle 12, i Vigili del Fuoco sono intervenuti nelle campagne di Petilia Policastro, in località Via Strada Santa Spina nei pressi di un ruscello, per soccorrere un ragazzo rimasto bloccato a seguito di una frattura. La squadra del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Petilia Policastro ha raggiunto la zona dell’intervento, caratterizzata da terreno particolarmente impervio, proseguendo a piedi e senza l’ausilio di mezzi fino a raggiungere l’infortunato, al quale sono stati prestati i primi soccorsi sanitari.

Il recupero del giovane è stato effettuato con l’ausilio dell’elicottero dei Vigili del Fuoco, che ha consentito il suo trasferimento in una zona sicura. Una volta a terra, il ragazzo è stato affidato al personale sanitario per le cure del caso. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri. L’intervento si è concluso con successo nel primo pomeriggio.

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