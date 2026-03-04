Italia-Svezia al “Granillo”, ospiti internazionali omaggiati con la maglia della Reggina

l’evento

REGGIO CALABRIA In occasione della sfida Italia–Svezia, valida per le qualificazioni al Mondiale Brasile 2027 di calcio femminile, il Club – attivamente coinvolto nell’organizzazione dell’evento – ha avuto l’onore di incontrare autorevoli rappresentanti del calcio nazionale e internazionale.

Per la Figc erano presenti il vicepresidente vicario Umberto Calcagno, il segretario generale Marco Brunelli e il capo delegazione della Nazionale femminile italiana Sara Gama.

Per la Federazione Calcistica Svedese hanno preso parte all’incontro il presidente Simon Åström e il segretario generale Niclas Carlnén. Presente anche il delegato UEFA Stephanie Forde.

All’evento ha inoltre partecipato l’artista internazionale Baby K, contribuendo a rendere ancora più prestigiosa e suggestiva l’atmosfera della serata. Presente anche il patron amaranto Antonino Ballarino, che ha voluto condividere personalmente questo significativo momento istituzionale e sportivo.

Il presidente Virgilio Minniti, il vicepresidente Fabio Vitale e il direttore generale Giuseppe Praticò hanno omaggiato tutti gli ospiti consegnando loro la maglia ufficiale amaranto.

La società ha ringraziato in una nota il presidente della Lnd Calabria Saverio Mirarchi, per aver candidato Reggio Calabria a ospitare un evento di così alto prestigio.

«Un sentito ringraziamento va inoltre all’amministrazione comunale per aver reso usufruibile e adeguatamente sistemato lo Stadio “Oreste Granillo”, garantendo condizioni ottimali per lo svolgimento della manifestazione. Un momento di grande rilievo istituzionale e sportivo che ha rappresentato un’importante occasione di visibilità internazionale, offrendo a Reggio Calabria una straordinaria vetrina sportiva e mediatica e confermando la capacità della città di ospitare eventi di alto profilo».

