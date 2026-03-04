ITB Berlino 2026, Calabrese: «Scelta strategica per il mercato europeo»

una storia a più voci

Alla ITB Berlin 2026, la più importante fiera internazionale del turismo che si svolge ogni anno a Berlino, la Regione Calabria ha rinnovato la propria presenza all’interno dello spazio coordinato da ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, affiancata dagli operatori del settore turistico regionale. Un’occasione strategica di promozione e confronto con buyer e professionisti provenienti da tutto il mondo, in un contesto che da oltre cinquant’anni rappresenta un punto di riferimento per il mercato globale dei viaggi.

La Calabria è stata protagonista di un panel dal titolo “La Calabria fra luoghi e persone: una storia raccontata a più voci”, momento di dialogo e narrazione che ha messo al centro non solo le destinazioni, ma soprattutto le esperienze e le testimonianze di chi vive e promuove quotidianamente il territorio. A introdurre e guidare il confronto è stato il dirigente generale del Dipartimento Turismo, Roberto Cosentino, che ha dialogato con gli ospiti presenti, sottolineando il valore di una promozione autentica, fondata su identità, cultura e relazioni internazionali.

Particolarmente apprezzato l’intervento di Liane Scherf, guida turistica abilitata di origine tedesca che vive in Calabria da oltre vent’anni. Con semplicità e profondo amore per questa terra, ha raccontato paesaggi, tradizioni e comunità locali, suscitando curiosità e interesse tra i visitatori tedeschi. Da anni accompagna i turisti alla scoperta della Calabria e delle sue bellezze, evidenziando in particolare la qualità dell’accoglienza che contraddistingue il territorio. La sua testimonianza ha rappresentato simbolicamente un ponte culturale tra la Germania e la Calabria, dimostrando come il turismo possa diventare strumento di dialogo e comprensione reciproca.

La parola è poi passata a Natalino Scino, che ha presentato il Codex Purpureus Rossanensis, straordinario manoscritto bizantino del VI secolo custodito a Rossano e riconosciuto Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Nel suo intervento ha evidenziato l’unicità dell’opera e il suo valore storico-artistico, richiamando anche il legame culturale con la Germania: proprio grazie agli studi dei teologi tedeschi Adolf von Harnack e Oscar von Gebhardt il capolavoro calabrese è stato valorizzato a livello internazionale. L’esposizione a Berlino ha rappresentato, simbolicamente, un ritorno alle origini di quel percorso di studio e riconoscimento.

Nel corso del panel è stato inoltre presentato in anteprima il nuovo portale “Calabria Straordinaria”, piattaforma di accesso all’offerta turistica regionale che sarà online in primavera con un’interfaccia completamente rinnovata. A illustrarne caratteristiche e obiettivi è stato Fabio Tarantino, che ha sottolineato come la piattaforma punti a offrire un’esperienza più immersiva, intuitiva e orientata ai mercati internazionali, consentendo ai visitatori di accedere direttamente ai servizi e organizzare il proprio viaggio in Calabria.

Le conclusioni del panel sono state affidate all’assessore al Turismo, Giovanni Calabrese, con un intervento di sintesi e rilancio della strategia regionale. Nel ringraziare relatori, operatori e partner istituzionali, Calabrese ha posto l’accento su un punto chiave: il valore della parola affidata a chi vive e promuove quotidianamente il territorio. Non una comunicazione calata dall’alto, ma una narrazione costruita attraverso le persone, le competenze e l’esperienza diretta.

L’assessore ha evidenziato come “la presenza della Calabria a ITB Berlino non sia soltanto una partecipazione fieristica, ma una scelta strategica di posizionamento su uno dei mercati europei più rilevanti per i flussi turistici verso l’Italia” e ha ribadito “l’impegno della Regione nel rafforzare l’internazionalizzazione dell’offerta, puntando su cultura, identità e innovazione digitale come leve fondamentali”. Un passaggio particolarmente significativo è stato dedicato al lavoro quotidiano di operatori, guide, professionisti e amministratori locali: la promozione è efficace quando diventa azione condivisa e responsabilità collettiva. “Sono molto soddisfatto – ha concluso – perché la partecipazione a ITB Berlino 2026 si chiude con un’immagine chiara: una Calabria che si presenta al mercato internazionale non solo come destinazione, ma come comunità consapevole del proprio valore, pronta a raccontarsi con autenticità e determinazione”.

In chiusura, il dg Cosentino ha riepilogato gli aspetti più significativi della presenza della Regione Calabria all’ITB: “Come già alla BIT di Milano, abbiamo dato voce a chi il territorio lo conosce davvero, a chi, come le guide turistiche, accompagna i viaggiatori alla scoperta delle nostre ricchezze. Abbiamo presentato il Codex Purpureus Rossanensis e, passando dalla storia alla modernità, illustrato il nuovo portale di promozione turistica della Regione Calabria, che sarà online il 21 marzo e offrirà funzionalità immediate per aiutare i turisti a costruire i propri percorsi di viaggio”.