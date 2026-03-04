Pacco sospetto sulla spiaggia di Curinga: conteneva 62 chili di hashish – FOTO

l’intervento

CATANZARO Nella serata di martedì 24 febbraio, a seguito della segnalazione pervenuta da due cittadini di un pacco anomalo sulla spiaggia del litorale di Curinga, personale militare della Capitaneria di porto di Vibo Valentia e dell’Ufficio Locale Marittimo di Pizzo ha rinvenuto un pacco ben sigillato, all’interno del quale è stata ritrovata la presenza di un cospicuo quantitativo di sostanza stupefacente suddivisa in panetti. Con il supporto dei militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Lamezia Terme, la sostanza veniva testata e qualificata come hashish, nonché quantificata in circa 62 kg. Informata la competente Procura di Lamezia Terme, il personale intervenuto ha proceduto quindi al sequestro della partita di droga.

