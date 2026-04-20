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Maxi blitz antimafia contro il clan di Brancaccio: 32 fermi

Tra i fermati anche il boss Nino Sacco

Pubblicato il: 20/04/2026 – 9:32
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Maxi blitz antimafia contro il clan di Brancaccio: 32 fermi

Carabinieri e polizia hanno eseguito questa notte 32 provvedimenti di fermo a Palermo nel mandamento mafioso di Brancaccio. Gli investigatori, coordinati dal procuratore Maurizio de Lucia, contestano ai fermati, a vario titolo, i reati di associazione mafiosa, traffico e spaccio di stupefacenti ed estorsione aggravata. Tra i fermati c’è uno scarcerato eccellente, il boss Nino Sacco, che stava ricostruendo il mandamento nella zona Sud della città, falcidiato dalle precedenti operazioni antimafia. Dalle indagini è emerso anche che, dopo anni di silenzio e connivenza, qualche commerciante ha deciso di denunciare i suoi estorsori. (LaPresse)

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