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Agguato nel Catanese, arrestato latitante

La sparatoria è avvenuta a Librino nel 2020

Pubblicato il: 20/04/2026 – 10:48
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Agguato nel Catanese, arrestato latitante

I finanzieri del Nucleo economico-finanziario di Catania e della compagnia di Riposto hanno arrestato il latitante Salvatore Chisari, 44 anni, individuato al termine di una perquisizione in una villa di Giarre. L’uomo era destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e di un ordine di esecuzione per la carcerazione, entrambi emessi nello scorso mese di marzo. Il primo provvedimento, richiesto dalla Procura di Catania guidata da Francesco Curcio ed emesso dal gip, riguarda un’accusa di furto aggravato. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Chisari si sarebbe introdotto in un negozio di San Giovanni La Punta dopo avere sfondato una vetrata con una spranga, portando via merce per un valore di circa 10 mila euro. Il secondo provvedimento dispone invece la carcerazione in esecuzione di una sentenza definitiva di condanna a 5 anni e 2 mesi per tentato omicidio. Chisari è ritenuto uno dei partecipanti alla sparatoria avvenuta a Librino l’8 agosto 2020, nel contesto del conflitto tra i gruppi mafiosi dei Cursoti Milanesi e del clan Cappello-Bonaccorsi. In quella vicenda morirono due persone e diversi altri rimasero feriti. Resosi di fatto irreperibile, il 44enne è stato rintracciato all’interno della villa e, al termine delle formalità di rito, è stato condotto nel carcere di Catania Bicocca.

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