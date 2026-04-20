Dossier e spionaggio, indagini su ex membri dei Servizi
In corso perquisizioni disposte dalla Procura di Roma
Sono in corso delle perquisizioni su disposizione della Procura di Roma nell’ambito dell’indagine sulla ‘Squadra Fiore’, un gruppo clandestino – di cui facevano parte ex appartenenti alle forze dell’ordine – che avrebbe compiuto attività di dossieraggio. L’attività è stata svolta dai carabinieri del Ros. Nell’indagine si procede per i reati di accesso abusivo a un sistema informatico, violazioni relative alla privacy e esercizio abusivo della professione. Contestualmente si stanno effettuando perquisizioni anche per il filone di indagine in cui si procede per truffa e peculato a carico di ex appartenenti ai servizio segreti. (ANSA)
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