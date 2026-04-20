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SQUADRA FIORE

Dossier e spionaggio, indagini su ex membri dei Servizi

In corso perquisizioni disposte dalla Procura di Roma

Pubblicato il: 20/04/2026 – 11:01
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Dossier e spionaggio, indagini su ex membri dei Servizi

Sono in corso delle perquisizioni su disposizione della Procura di Roma nell’ambito dell’indagine sulla ‘Squadra Fiore’, un gruppo clandestino – di cui facevano parte ex appartenenti alle forze dell’ordine – che avrebbe compiuto attività di dossieraggio. L’attività è stata svolta dai carabinieri del Ros. Nell’indagine si procede per i reati di accesso abusivo a un sistema informatico, violazioni relative alla privacy e esercizio abusivo della professione. Contestualmente si stanno effettuando perquisizioni anche per il filone di indagine in cui si procede per truffa e peculato a carico di ex appartenenti ai servizio segreti. (ANSA)

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