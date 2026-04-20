Impasse politico e “frenate” sui grandi temi. L’andamento “lento” al Comune di Catanzaro

focus su palazzo de nobili

CATANZARO La politica in stand by. Dalle parti di Palazzo De Nobili l’andamento è lento, dopo i “sussulti” di qualche settimana fa con il tentativo di “spallata” poi fallito da parte dell’opposizione al sindaco Nicola Fiorita sul Comune di Catanzaro sembra sia calato letteralmente il sipario. Del resto, sia il centrosinistra che governa con Fiorita – grazie anche al compiacente supporto del “mondo di mezzo” che occupa il gruppo Misto – sia il centrodestra si sono ormai – per così dire – messi il cuore in pace, nel senso che l’orizzonte temporale per il voto rimanda al 2027 anche se le “grandi manovre” inizieranno verosimilmente già dopo l’estate. Anche il dibattito politico sembra essersi anestetizzato, nonostante sul tavolo ci siano temi dirimenti e strategici: giusto per citarne alcuni la localizzazione del nuovo ospedale, il Piano strutturale, la mobilità nel centro storico e i lavori allo stadio e al porto di Lido. Salve le solite “scintille”, nulla di che. Così come – annota più di un analista – anche il tema del possibile rimpasto di Giunta, o quantomeno di una revisione degli assetti dell’amministrazione comunale da parte di Fiorita al momento sembra registrare una pausa di riflessione.

Rimpasto sì, rimpasto no, rimpasto forse

Scampato il pericolo della caduta anticipata, per gran parte degli osservatori politici sembrava scontata la mossa di Fiorita di rilanciare la sua azione con un cambio di passo e anche con il cambio di qualche pedina, ma questo non è ancora avvenuto. Fonti del centrosinistra avevano ipotizzato come deadline i giorni successivi al voto delle Provinciali ma anche questo step è passato senza che sia accaduto nulla. Indubbiamente, nella maggioranza di governo ci sono sempre, sotto traccia, “movimenti” assortiti ma alla fine questi quasi si annullano a vicenda. Secondo i “bene informati”, limitatamente alla coalizione strettamente progressista, a premere per un rimpasto sarebbe Avs, mentre invece il Pd vorrebbe lasciare le cose come stanno. Gli stessi “bene informati” riferiscono poi di un presunto pressing da parte di alcuni componenti del gruppo Misto (Johnny Corsi, Rosario Mancuso e Raffaele Serò i più “citati” nei corridoi di Palazzo de Nobili) che chiederebbero uno spazio nell’esecutivo “in cambio” della non belligeranza in aula, ma anche questo “movimento” – ammesso che ci sia – al momento non avrebbe sortito alcun effetto (del resto ormai problemi di numeri Fiorita non sembra averne, perché se il Comune non è caduto settimane fa non ha senso che cada adesso, anche perché non converrebbe a nessuno). In tanti poi – a quanto risulta – starebbero recapitando al sindaco un messaggio che suona più o meno così: un rimpasto avrebbe senso solo se davvero cambiasse radicalmente la Giunta, ma il fatto è che queste condizioni non sembrano al momento esserci. Insomma, a Palazzo De Nobili per ora è stallo anche se ovviamente il dossier di una eventuale “nuova” Giunta resta in primo piano sul tavolo di Fiorita, che potrebbe anche decidere di procedere per linee interne con qualche rimescolamento di deleghe. Si vedrà comunque: novità a breve sono assolutamente possibili. Intanto, restano sullo sfondo i temi di cui sopra (soprattutto Piano strutturale e nuovo ospedale), per i quali si attendono sviluppi lato Giunta (Piano strutturale) e lato Consiglio (nuovo ospedale). La realtà è che sono anche temi divisivi, trasversalmente divisivi, e il rischio che questi sviluppi non si paleseranno è un rischio concreto. (a. c.)

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