Acqua non potabile a Spezzano Albanese, Scutellà: «Fare piena luce subito»

la vicenda

SPEZZANO ALBANESE «La vicenda dell’acqua non potabile che ha interessato il comune di Spezzano Albanese nelle ultime settimane continua a destare forte preoccupazione. Sulla questione è intervenuta la consigliera regionale e capogruppo M5s, Elisa Scutellà, la quale ha richiamato l’attenzione sulla necessità di fare piena luce sull’accaduto e garantire la massima tutela della salute pubblica», è quanto si legge in una nota diffusa dalla consigliera. «Siamo di fronte a un fatto grave – dichiara – sul quale è necessario fare piena luce in tempi rapidi. La presenza di sostanze anomale nella rete idrica impone accertamenti rigorosi e un’assunzione chiara di responsabilità». Scutellà «sottolinea con forza l’urgenza di una comunicazione trasparente e puntuale: dopo giorni di attesa è fondamentale superare ogni incertezza e garantire finalmente risposte puntuali ai cittadini. La sicurezza dell’acqua è un diritto fondamentale e non possono esserci zone d’ombra quando si parla di un bene primario». «È indispensabile che l’Asp prosegua con tutti gli interventi necessari e che gli esiti delle relative analisi vengano resi pubblici senza ritardi, così da restituire fiducia alla comunità e consentire il pieno ripristino delle condizioni di normalità, nel rispetto dei più elevati standard di sicurezza», continua. «Esprimo la mia vicinanza alle famiglie e alle attività commerciali che, da giorni, affrontano difficoltà significative. È doveroso assicurare loro non solo sostegno, ma anche certezze sui tempi e sulle modalità di risoluzione della criticità. Continueremo a seguire con la massima attenzione l’evolversi della situazione, affinché venga fatta piena chiarezza sulle cause dell’accaduto e siano adottate tutte le misure necessarie a tutela dei cittadini e del territorio», conclude Scutellà.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato