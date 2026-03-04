Skip to main content

il ritorno a scuola

Rientrati da Dubai, i due studenti del “Mattei” di Castrovillari domani tornano in classe

Mirko Pio Frascino e Azzurra D’Atri saranno accolti dai compagni e dai docenti del Polo liceale con un momento di condivisione

Pubblicato il: 04/03/2026 – 22:43
CASTROVILLARI Domani Mirko Pio Frascino e Azzurra D’Atri torneranno a scuola. I due studenti del Polo liceale “Mattei” di Castrovillari sono rientrati ieri notte da Dubai dove erano rimasti bloccati. I due frequentano la quinta del liceo scientifico e si trovavano a Dubai per partecipare al progetto extrascolastico proposto dalla World student connection. Domani la comunità  scolastica del Polo liceale Mattei è pronta ad accogliere i due studenti. E’ previsto un momento di condivisione e di condivisa gioia. In questi giorni la dirigente scolastica Elisabetta Cataldi ha seguito ogni istante la situazione ed è stata sempre vicino ai ragazzi rassicurando loro e le loro famiglie.

