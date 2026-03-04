Rientrati da Dubai, i due studenti del “Mattei” di Castrovillari domani tornano in classe

il ritorno a scuola

CASTROVILLARI Domani Mirko Pio Frascino e Azzurra D’Atri torneranno a scuola. I due studenti del Polo liceale “Mattei” di Castrovillari sono rientrati ieri notte da Dubai dove erano rimasti bloccati. I due frequentano la quinta del liceo scientifico e si trovavano a Dubai per partecipare al progetto extrascolastico proposto dalla World student connection. Domani la comunità scolastica del Polo liceale Mattei è pronta ad accogliere i due studenti. E’ previsto un momento di condivisione e di condivisa gioia. In questi giorni la dirigente scolastica Elisabetta Cataldi ha seguito ogni istante la situazione ed è stata sempre vicino ai ragazzi rassicurando loro e le loro famiglie.

