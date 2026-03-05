Il Crotone non sbaglia allo Scida: Gomez stende la Cavese con una doppietta

serie c

CROTONE Il Crotone fa valere il fattore Scida e supera la Cavese 2-0 nel turno infrasettimanale, trascinato ancora una volta dal suo capitano Gomez, autore di una doppietta che decide l’incontro.

L’avvio è vivace e già al 4’ gli ospiti si rendono pericolosi con una punizione dalla sinistra di Sandri sulla quale Piovanello colpisce di testa, ma Boffelli è attento e blocca. La risposta del Crotone arriva al 7’, quando Munari si inserisce in area e calcia con il sinistro trovando la deviazione di Cocetta che manda il pallone in angolo.

Gli squali aumentano la pressione e al 21’ sfiorano il vantaggio: cross dalla sinistra di Groppelli per Gallo che calcia a colpo sicuro ma centra in pieno l’incrocio dei pali. Il gol è però solo rimandato. Al 25’ Piovanello pennella un cross dalla destra e Gomez svetta di testa firmando l’1-0 e il suo quindicesimo centro stagionale.

La Cavese prova a reagire ma fatica a creare veri pericoli: al 32’ Minaj ci prova con un destro debole in area, facile preda di Merelli. Prima dell’intervallo è ancora Sandri a provarci da lontano al 44’, ma il suo potente tiro termina di poco sopra la traversa. Si va così al riposo con il Crotone avanti di misura.

Nella ripresa il match si indirizza definitivamente. Al 50’ Zunno viene steso in area da Evangelisti e l’arbitro indica subito il dischetto. Dal penalty, al 52’, Gomez è glaciale e firma il raddoppio e la sua sedicesima rete in campionato.

Il Crotone continua a gestire il gioco e sfiora anche il terzo gol: al 69’ Meli calcia di poco a lato, mentre all’81’ lo stesso attaccante va vicino alla rete con un colpo di testa neutralizzato da Boffelli. Nel mezzo, al 73’, anche Calvano prova la conclusione in area ma il portiere ospite respinge con i pugni.

Nel finale la squadra di casa controlla senza particolari affanni e, dopo quattro minuti di recupero, può festeggiare una vittoria meritata che conferma il buon momento dei pitagorici. (redazione@corrierecal.it)

Il tabellino

CROTONE: Merelli; Novella, Cocetta, Di Pasquale, Groppelli (40’st Guerra); Gallo, Vinicius, Sandri (20’st Calvano); Piovanello (27’st Energe), Gomez (20’st Musso), Zunno. A disp.: Martino, Paciotti, Armini, Russo, Vrenna, Bruno, Marazzotti, Maggio. All. Longo

CAVESE: Boffelli; Evangelisti, Cionek (17’st Maiolo), Nunziata; Ubani, Munari (17’st Bolcano), Visconti (17’st Diarrassouba), Fella, Yabre (34’st Orlando); Ubaldi (29’st Gudjohnsen), Minaj. A disp. : Sposito, Luciani, Peretti, Macchi, Imparato, Fusco. All. Prosperi

ARBITRO: Di Reda di Molfetta

MARCATORI: 25’pt e 7’st Gomez (Cr)

NOTE: ammoniti Gallo (Cr), Fella (Ca), Calvano (Cr), Novella (Cr)

