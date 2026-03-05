Provinciali a Cosenza, la Cisl auspica un dibattito sulle questioni del futuro del territorio

la proposta

COSENZA In vista dell’elezione per il rinnovo del Consiglio Provinciale della Provincia di Cosenza, l’UST CISL di Cosenza richiama l’attenzione dei candidati e delle forze politiche sulla necessità di riportare al centro del confronto pubblico le questioni che riguardano il futuro del territorio.

Per il Segretario Generale dell’UST CISL Cosenza, Michele Sapia, la Provincia rappresenta ancora oggi un presidio istituzionale per la programmazione e il coordinamento di politiche decisive. «Questa tornata elettorale – afferma Sapia – non può ridursi a un semplice passaggio formale. È invece un momento in cui chi si candida è chiamato ad assumersi una responsabilità chiara verso l’intera comunità provinciale».

Il sindacato evidenzia come le scelte che saranno compiute nei prossimi anni incideranno in modo diretto sulla pianificazione territoriale e ambientale, sul sistema infrastrutturale e dei trasporti, sulla qualità e sicurezza dell’edilizia scolastica, sul rafforzamento della contrattazione sociale nei Comuni e sulla capacità di tutelare e valorizzare le aree interne, contrastandone il progressivo spopolamento. Allo stesso modo, centrale dovrà essere l’impegno concreto per la promozione delle pari opportunità, per il contrasto a ogni forma di discriminazione sul lavoro e per il rafforzamento delle politiche di welfare territoriale, con particolare attenzione alle esigenze delle persone anziane e dei pensionati.

Per la CISL, è necessario concentrare con decisione programmazione e investimenti in tre ambiti fondamentali: la sicurezza e la qualità dell’edilizia scolastica, la manutenzione e la percorribilità della rete viaria provinciale e le politiche di riequilibrio territoriale a sostegno delle aree interne.

«Su questi temi – sottolinea Sapia – è necessario uno scatto di maturità collettiva. Al di là delle appartenenze politiche, occorre individuare priorità comuni e garantire continuità amministrativa sulle scelte strategiche che riguardano il territorio. Le comunità locali hanno bisogno di stabilità, coerenza e senso delle istituzioni».

«Per la CISL – aggiunge Sapia – la Provincia deve tornare a concentrarsi su tre priorità chiare: sicurezza delle scuole, manutenzione della rete viaria e attenzione alle aree interne. Sono ambiti nei quali servono programmazione, prevenzione e investimenti costanti per garantire servizi adeguati e coesione territoriale».

L’UST CISL Cosenza ribadisce la propria disponibilità a un confronto costruttivo e responsabile con chi sarà chiamato a governare l’Ente provinciale. «Come organizzazione sindacale – conclude Sapia – continueremo a esercitare il nostro ruolo nell’interesse generale, per la coesione sociale territoriale e per il rafforzamento delle politiche di welfare a tutela delle fasce più fragili della popolazione».