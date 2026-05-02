Amministrative, il tour di Fratoianni parte da Reggio Calabria

il sostegno ai candidati

ROMA Dalla prossima settimana inizia il tour elettorale in tutta Italia di Nicola Fratoianni a sostegno delle liste e dei candidati di Avs per le elezioni amministrative. Martedi 5 maggio il leader rossoverde sarà a Reggio Calabria così come il mattino del giorno successivo. Il pomeriggio di mercoledì 6 maggio appuntamento in Sicilia, ad Augusta (Siracusa). Giovedi 7 Maggio Fratoianni sarà in Puglia, mentre venerdi 8 maggio sarà in Abruzzo ad Avezzano e a Chieti. Lo rende noto l’ufficio stampa di Avs.

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