Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
il sostegno ai candidati
Amministrative, il tour di Fratoianni parte da Reggio Calabria
Quattro giorni di incontri sul territorio: il calendario del tour che partirà martedì 5 maggio dallo Stretto per concludersi venerdì a Chieti
Pubblicato il: 02/05/2026 – 17:48
00:0000:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
ROMA Dalla prossima settimana inizia il tour elettorale in tutta Italia di Nicola Fratoianni a sostegno delle liste e dei candidati di Avs per le elezioni amministrative. Martedi 5 maggio il leader rossoverde sarà a Reggio Calabria così come il mattino del giorno successivo. Il pomeriggio di mercoledì 6 maggio appuntamento in Sicilia, ad Augusta (Siracusa). Giovedi 7 Maggio Fratoianni sarà in Puglia, mentre venerdi 8 maggio sarà in Abruzzo ad Avezzano e a Chieti. Lo rende noto l’ufficio stampa di Avs.
Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali