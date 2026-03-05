Tajani: «Aumento gas e benzina? E’ speculazione»

l’intervista

ROMA «Aumento gas e benzina? C’è una speculazione. Se dovesse restare chiuso lo stretto di Hormuz, le conseguenze ci sarebbero tra un mese, non ci sono il giorno dopo. Stiamo pensando a sanzioni se ci fossero speculazioni». Lo dice il ministro Antonio Tajani a Dritto e Rovescio su Rete4. «Sappiamo bene che il regime era pronto a realizzare la bomba atomica ed era pronto a incrementare il numero di missili a lunga gittata che potevano mettere a repentaglio anche la sicurezza europea. Quindi, fallito il tentativo di trovare un accordo con gli Stati Uniti, con la mediazione dell’Oman, c’è stato l’attacco da parte americana insieme agli israeliani contro il cuore del potere, è stato eliminato Khamenei e questo fatto apre la possibilità di una nuova stagione in tutto il Medio Oriente».