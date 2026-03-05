Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 15:40
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

l’intimidazione

Tre fori di proiettile vicino alla casa di Pino Masciari: la denuncia del testimone di giustizia

Colpi d’arma da fuoco vicino all’abitazione dell’imprenditore. Il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita: «L’attenzione sulla sua incolumità resti alta»

Pubblicato il: 05/03/2026 – 13:57
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Tre fori di proiettile vicino alla casa di Pino Masciari: la denuncia del testimone di giustizia

CATANZARO Un’intimidazione è stata compiuta contro l’imprenditore e testimone di giustizia Pino Masciari. Secondo quanto denunciato da lui stesso, tre fori di proiettile apparsi sui cartelli stradali a pochi metri dalla sua abitazione nel torinese, dove si è trasferito dopo essere entrato nel programma di protezione. Solidarietà a Masciari è stata espressa dal sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita. «Masciari – ha detto – ha compiuto da tempo il dovere civile di schierarsi dalla parte della legalità, facendo una scelta di campo netta, assumendosene tutti i rischi e non smettendo mai di pagare il prezzo conseguente a quella scelta. Lo dimostrano le minacce ricevute sistematicamente nel corso degli anni, fino all’ultima denunciata pochi giorni fa. A lui e ai suoi familiari – ha aggiunto Fiorita – vadano quindi la mia vicinanza e la mia solidarietà, con l’auspicio che l’attenzione sulla loro incolumità sia sempre alta e adeguata al contributo che Masciari ha dato all’antimafia calabrese».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
fori proiettile
Intimidazione
PINO MASCIARI
Rilevanti
Categorie collegate
Catanzaro
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x