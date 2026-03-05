Tre fori di proiettile vicino alla casa di Pino Masciari: la denuncia del testimone di giustizia

l’intimidazione

CATANZARO Un’intimidazione è stata compiuta contro l’imprenditore e testimone di giustizia Pino Masciari. Secondo quanto denunciato da lui stesso, tre fori di proiettile apparsi sui cartelli stradali a pochi metri dalla sua abitazione nel torinese, dove si è trasferito dopo essere entrato nel programma di protezione. Solidarietà a Masciari è stata espressa dal sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita. «Masciari – ha detto – ha compiuto da tempo il dovere civile di schierarsi dalla parte della legalità, facendo una scelta di campo netta, assumendosene tutti i rischi e non smettendo mai di pagare il prezzo conseguente a quella scelta. Lo dimostrano le minacce ricevute sistematicamente nel corso degli anni, fino all’ultima denunciata pochi giorni fa. A lui e ai suoi familiari – ha aggiunto Fiorita – vadano quindi la mia vicinanza e la mia solidarietà, con l’auspicio che l’attenzione sulla loro incolumità sia sempre alta e adeguata al contributo che Masciari ha dato all’antimafia calabrese».

