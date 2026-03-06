Giornata internazionale della donna, incontri e punti informativi dei carabinieri in tutta la provincia di Cosenza

gli appuntamenti

COSENZA In occasione della ricorrenza della Giornata Internazionale della donna, tradizionalmente celebrata l’8 marzo, il Comando Provinciale Carabinieri di Cosenza ha promosso, per il tramite dei dipendenti Comandi intermedi, una serie di iniziative informative e di sostegno volte a sensibilizzare le collettività di riferimento in merito ai diritti e alle tutele su cui possono contare le donne rispetto a soprusi e violenze.

Gli eventi, organizzati di intesa anche con le Amministrazioni comunali e le associazioni antiviolenza del territorio, costituiscono la tangibile testimonianza dell’azione di prossimità che l’Arma dei Carabinieri intende porre in essere a beneficio delle fasce più esposte vulnerabili.

L’iniziativa, che si svolgerà secondo un fitto calendario di eventi tra il 7 e il 15 marzo, implica l’allestimento di punti informativi e la partecipazione a dibattiti e momenti di riflessione nei principali centri del capoluogo brutio nell’ottica di facilitare il contatto diretto, empatico e di fiducia con la cittadinanza, infondendo la certezza del “possiamo aiutarvi”, seguendo le mosse dalla nota campagna di comunicazione istituzionale lanciata agli inizi degli anni 2000, quale espressione finalizzata a trasmettere quell’empatia sociale capace di ascoltare, intervenire e proteggere.

Nell’occasione sarà coinvolto personale femminile del Comando Provinciale, che accoglierà i cittadini presso appositi gazebi allestiti nelle piazze e nei luoghi di maggiore aggregazione, intervenendo altresì nel corso di incontri presso centri specializzati.

È prevista inoltre la distribuzione di materiale informativo e brochure dedicate, allo scopo di illustrare gli strumenti; i numeri di emergenza; la rete di supporto presente sul territorio; il ruolo della Sezione Atti Persecutori del Reparto Analisi Criminologiche del Ra.C.I.S.; la Rete nazionale di monitoraggio sul fenomeno della violenza di genere, istituita nell’Arma nel 2014, con l’obiettivo di rafforzare il confronto con le altre FF.p. e con i Centri Antiviolenza; le sedi ove è presente la stanza dedicate all’accoglienza delle vittime di genere.

